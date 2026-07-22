SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Ciudadanas de segunda clase

    Claudia SarmientoPor 
    Claudia Sarmiento

    No exagero cuando sostengo que desde la creación en 1990 de la institucionalidad dedicada a la promoción de los derechos humanos de las mujeres, ha jugado un rol trascendental e insustituible en la generación de políticas públicas y legislación que ha permitido disminuir las brechas de género, mejorando la calidad de vida de millones de mujeres.

    Las reformas legales promovidas por el entonces Servicio, actual Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, dieron paso a la primera normativa que abordó la violencia intrafamiliar (1994); la eliminación de la discriminación legal entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio (1998); la modificación constitucional que garantizó la igualdad entre hombres y mujeres (1999); el divorcio (2004); el acoso sexual en el trabajo (2004); la reforma previsional que introdujo el “bono por hijo nacido vivo” para reconocer el aporte de la maternidad en las pensiones (2008); la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor (2009); la penalización del femicidio (2010); la extensión del posnatal a 6 meses (2011); la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (2015); la modificación del sistema electoral para incluir un criterio de paridad en las candidaturas (2015); la despenalización del aborto en 3 causales (2017); la inclusión del pololeo en el femicidio (2020); la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (o mejor conocidos como “papitos corazón”-2021), y la ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (2024), por mencionar algunos.

    Estas leyes no son un listado vacío; representan mucho más para las mujeres víctimas de violencia doméstica, quienes encontraron respuestas en tribunales, protección para sus hijos y la posibilidad de divorciarse de sus agresores. Mismos niños que ya no conocerán la discriminación por la existencia o no de un matrimonio entre sus padres y que ahora pueden beneficiarse en su más temprana infancia de la compañía y cuidado de sus madres hasta los 6 meses. Mujeres que pueden reclamar en caso de ser víctimas de acoso sexual. Niñas víctimas de violación que ahora pueden escoger cómo, dentro de la tragedia que viven, quieren enfrentar su embarazo.

    Este devenir contrasta tristemente con mociones parlamentarias que buscan sancionar a las mujeres que denuncian violencia y que sus casos no pueden ser acreditados o que quieren obligarlas a escuchar los latidos fetales como un requisito previo a acceder al aborto en las tres causales. Ambos proyectos comparten que su motivación no es el bienestar de las mujeres o la superación de un problema de discriminación y que no cuentan con evidencia que los justifique. Es urgente que la institucionalidad pública coloque los derechos de las mujeres, sus voces y necesidades en el centro del debate, pues el vacío de proyectos de ley y políticas públicas se está llenando de acciones que operan abiertamente en su perjuicio. Después de todo, nadie quiere que las mujeres sean, como lo llamaron Los Prisioneros, “ciudadanas de segunda clase, sin privilegio y sin honor”.

    Por Claudia Sarmiento, Socia Sarmiento, Walker y García Abogados

    Más sobre:InstitucionalidadDerechos de las mujeresIgualdadLatidos fetales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Michael Clark toma distancia de socios de Sartor: “Nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas”

    Más de 100 víctimas, millonarias extorsiones y ayudados por expolicías: Fiscalía logra presidio perpetuo para ocho imputados por trata de personas

    Escape por cuatro comunas y dos domicilios: cómo fue la caída del Panda, el delincuente que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    Las dudas en torno al destino de los cerca de 13.000 millones de dólares que EE.UU. habría recaudado del petróleo de Venezuela

    Sistema frontal deja cuatro nuevos fallecidos y la zona centro sur se alista para un nuevo pulso de lluvias

    Luz verde a proyecto del gobierno que evita alza en las cuentas eléctricas: sala de la Cámara lo despacha a ley

    Lo más leído

    1.
    Sedini: la autopsia del poder

    Sedini: la autopsia del poder

    2.
    Ingeniería de clase mundial

    Ingeniería de clase mundial

    3.
    Litio: US$3.218 millones en exportaciones y ni una tonelada proviene de un CEOL

    Litio: US$3.218 millones en exportaciones y ni una tonelada proviene de un CEOL

    4.
    Diplomacia mundialera

    Diplomacia mundialera

    5.
    ¿Quién gana cuando Chile no crece?

    ¿Quién gana cuando Chile no crece?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Servicios

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Más de 100 víctimas, millonarias extorsiones y ayudados por expolicías: Fiscalía logra presidio perpetuo para ocho imputados por trata de personas
    Chile

    Más de 100 víctimas, millonarias extorsiones y ayudados por expolicías: Fiscalía logra presidio perpetuo para ocho imputados por trata de personas

    Escape por cuatro comunas y dos domicilios: cómo fue la caída del Panda, el delincuente que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    Sistema frontal deja cuatro nuevos fallecidos y la zona centro sur se alista para un nuevo pulso de lluvias

    Michael Clark toma distancia de socios de Sartor: “Nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas”
    Negocios

    Michael Clark toma distancia de socios de Sartor: “Nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas”

    Luz verde a proyecto del gobierno que evita alza en las cuentas eléctricas: sala de la Cámara lo despacha a ley

    Los resultados de Tesla de Elon Musk no cumplen las expectativas del mercado

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo
    Tendencias

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    “Por daños en la cancha”: ANFP reprograma duelo entre La Calera vs. Everton y desata la molestia de los viñamarinos
    El Deportivo

    “Por daños en la cancha”: ANFP reprograma duelo entre La Calera vs. Everton y desata la molestia de los viñamarinos

    “Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza

    La ANFP suspende partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción por la emergencia climática

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27
    Tecnología

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”
    Cultura y entretención

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    Las dudas en torno al destino de los cerca de 13.000 millones de dólares que EE.UU. habría recaudado del petróleo de Venezuela
    Mundo

    Las dudas en torno al destino de los cerca de 13.000 millones de dólares que EE.UU. habría recaudado del petróleo de Venezuela

    El singular ascenso de Michelle Bolsonaro y su súbito protagonismo ante las presidenciales de Brasil

    Magistrado de EE.UU. fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro

    Té yogui
    Paula

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz