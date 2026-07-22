SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Diplomacia mundialera

    Benjamín SalasPor 
    Benjamín Salas
    (260702) -- LOS ANGELES, 2 julio, 2026 (Xinhua) -- Jugadores de ambos equipos se alinean previo al partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Austria, celebrado en el Estadio Los Angeles, en Los Angeles, Estados Unidos, el 2 de julio de 2026. (Xinhua/Li Ying) (jg) (ra) (ce) Li Ying

    Con el pitazo final del Mundial, el planeta vuelve lentamente a su rutina. Durante un mes, sin embargo, las fronteras parecieron desdibujarse. Miles de millones de personas siguieron los mismos partidos, celebraron los mismos goles y discutieron las mismas polémicas. Pero, además de un espectáculo deportivo, el Mundial volvió a demostrar que también es uno de los mayores escenarios de la diplomacia contemporánea.

    En un escenario internacional marcado por guerras, rivalidades comerciales y una creciente fragmentación política, el fútbol sigue siendo uno de los pocos lenguajes verdaderamente universales. No resuelve conflictos ni reemplaza a la diplomacia tradicional, pero crea algo que ésta necesita para prosperar: espacios de encuentro.

    La imagen más elocuente la dejó la final. Los líderes de Estados Unidos, México y Canadá, cuya relación ha estado marcada recientemente por tensiones comerciales, migratorias y políticas, compartieron tribuna como anfitriones del torneo. Nadie supone que noventa minutos resolverán desacuerdos entre Estados. Sin embargo, el deporte permite que los adversarios se sienten juntos sin que el conflicto sea el protagonista. No es casualidad que los grandes eventos deportivos hayan servido tantas veces para abrir canales de diálogo.

    El Mundial también nos recuerda que la proyección internacional comienza muchas veces dentro de los propios Estados. Incluso en sociedades donde conviven identidades nacionales distintas, el deporte tiene una capacidad singular para construir un objetivo común, que luego se exporta. España ofrece un ejemplo elocuente. Las tensiones con Cataluña y el País Vasco no desaparecen durante un Mundial, pero millones de personas dejan esas diferencias en suspenso para apoyar a una misma selección. Pocas instituciones poseen hoy semejante capacidad para construir, aunque sea transitoriamente, un “nosotros”.

    Este Mundial fue además el más diverso de la historia. La ampliación del torneo permitió que más países aparecieran en la mayor vitrina deportiva del planeta. Para muchos de ellos, clasificar ya constituye una victoria diplomática. Durante semanas, el mundo descubre sus banderas, escucha sus himnos y conoce historias que difícilmente ocuparían titulares internacionales. El fútbol fortalece la “marca país” con una eficacia que pocas campañas de promoción internacional consiguen igualar.

    Un Mundial no sólo entrega un campeón. También proyecta prestigio, capacidad organizativa e influencia. En el lenguaje de las relaciones internacionales, es una de las expresiones más exitosas del llamado soft power.

    Quizás esa sea la enseñanza más interesante que deja cada Copa del Mundo. Mientras la política suele recordar todo aquello que separa a los países, el fútbol demuestra, al menos por unas semanas, todo lo que todavía son capaces de compartir. En tiempos de muros y desconfianzas, el Mundial sigue construyendo puentes.

    Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado Horizontal

    Más sobre:Copa de FútbolEnseñanzaEspacios de encuentro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Michael Clark toma distancia de socios de Sartor: “Nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas”

    Más de 100 víctimas, millonarias extorsiones y ayudados por expolicías: Fiscalía logra presidio perpetuo para ocho imputados por trata de personas

    Escape por cuatro comunas y dos domicilios: cómo fue la caída del Panda, el delincuente que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    Las dudas en torno al destino de los cerca de 13.000 millones de dólares que EE.UU. habría recaudado del petróleo de Venezuela

    Sistema frontal deja cuatro nuevos fallecidos y la zona centro sur se alista para un nuevo pulso de lluvias

    Luz verde a proyecto del gobierno que evita alza en las cuentas eléctricas: sala de la Cámara lo despacha a ley

    Lo más leído

    1.
    Ingeniería de clase mundial

    Ingeniería de clase mundial

    2.
    Sedini: la autopsia del poder

    Sedini: la autopsia del poder

    3.
    Ciudadanas de segunda clase

    Ciudadanas de segunda clase

    4.
    Litio: US$3.218 millones en exportaciones y ni una tonelada proviene de un CEOL

    Litio: US$3.218 millones en exportaciones y ni una tonelada proviene de un CEOL

    5.
    ¿Quién gana cuando Chile no crece?

    ¿Quién gana cuando Chile no crece?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Servicios

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Más de 100 víctimas, millonarias extorsiones y ayudados por expolicías: Fiscalía logra presidio perpetuo para ocho imputados por trata de personas
    Chile

    Más de 100 víctimas, millonarias extorsiones y ayudados por expolicías: Fiscalía logra presidio perpetuo para ocho imputados por trata de personas

    Escape por cuatro comunas y dos domicilios: cómo fue la caída del Panda, el delincuente que baleó a dos carabineros en Lo Espejo

    Sistema frontal deja cuatro nuevos fallecidos y la zona centro sur se alista para un nuevo pulso de lluvias

    Michael Clark toma distancia de socios de Sartor: “Nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas”
    Negocios

    Michael Clark toma distancia de socios de Sartor: “Nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas”

    Luz verde a proyecto del gobierno que evita alza en las cuentas eléctricas: sala de la Cámara lo despacha a ley

    Los resultados de Tesla de Elon Musk no cumplen las expectativas del mercado

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo
    Tendencias

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    “Por daños en la cancha”: ANFP reprograma duelo entre La Calera vs. Everton y desata la molestia de los viñamarinos
    El Deportivo

    “Por daños en la cancha”: ANFP reprograma duelo entre La Calera vs. Everton y desata la molestia de los viñamarinos

    “Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza

    La ANFP suspende partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción por la emergencia climática

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27
    Tecnología

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”
    Cultura y entretención

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    Las dudas en torno al destino de los cerca de 13.000 millones de dólares que EE.UU. habría recaudado del petróleo de Venezuela
    Mundo

    Las dudas en torno al destino de los cerca de 13.000 millones de dólares que EE.UU. habría recaudado del petróleo de Venezuela

    El singular ascenso de Michelle Bolsonaro y su súbito protagonismo ante las presidenciales de Brasil

    Magistrado de EE.UU. fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro

    Té yogui
    Paula

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz