Los cambios que necesita la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Tras la violenta encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo, el gobierno decidió poner urgencia a la discusión en el Congreso de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En ese marco, actualmente se discute en el Parlamento medidas como que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan un delito de extrema gravedad (como homicidio, secuestro con homicidio, violación con homicidio, homicidio de policías o gendarmes) puedan ser juzgados bajo las reglas del sistema penal de adultos, en lugar del sistema especializado adolescente.

También se contempla considerar por primera vez la reincidencia y la reiteración como factores que agravan la sanción; algo que hoy la ley no contempla explícitamente.

Además, se propone el endurecimiento de las condiciones de la internación en régimen cerrado y el umento de penas para el tramo de 14 a 16 años.

¿Qué futuro tendrán estas propuestas para reformar la normativa? De esto y más conversamos con los abogados Felipe Lizama, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, y Alejandro Leiva, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, en una nueva edición de A Bordo.