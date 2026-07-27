Chile con lluvias históricas y Europa en llamas: qué hay detrás de un clima cada vez más extremo
El tren de sistemas frontales en gran parte de las regiones del país dejó 13 fallecimientos, anegamientos, rutas cortadas, remociones en masa y daños calculados, en forma preliminar, en US$700 millones. ¿Por qué mientras Chile sufre precipitaciones récord en el hemisferio norte los incendios forestales han devastado más de 250 mil hectáreas en Europa y provocado la evacuación de más de 300 mil personas? En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, Gonzalo Espinosa, explicó los fenómenos climáticos y advirtió que el escenario europeo es la “avant premiere” de los próximos veranos en Chile.
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