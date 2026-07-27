SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Chile con lluvias históricas y Europa en llamas: qué hay detrás de un clima cada vez más extremo

    El tren de sistemas frontales en gran parte de las regiones del país dejó 13 fallecimientos, anegamientos, rutas cortadas, remociones en masa y daños calculados, en forma preliminar, en US$700 millones. ¿Por qué mientras Chile sufre precipitaciones récord en el hemisferio norte los incendios forestales han devastado más de 250 mil hectáreas en Europa y provocado la evacuación de más de 300 mil personas? En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, Gonzalo Espinosa, explicó los fenómenos climáticos y advirtió que el escenario europeo es la “avant premiere” de los próximos veranos en Chile.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    Lee también:

    Más sobre:Desde la RedacciónSistema frontalIncendios forestalesEl NiñoEuropaGonzalo EspinosaMeteorólogo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile

    Biministro Alvarado da portazo a exigencia para incluir reconstrucción de Coquimbo en megaproyecto

    Kast inicia gira en Perú para asistir a traspaso de mando

    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis

    Un tornado irrumpe en Ñuble mientras otro temporal que se avecina mantiene en alerta al centro-sur del país

    Servicios

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo salen los resultados y cuáles son los montos?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile
    Chile

    DC cuestiona estrategia internacional del gobierno tras arancel adicional de Trump y exige defender con firmeza los intereses de Chile

    Biministro Alvarado da portazo a exigencia para incluir reconstrucción de Coquimbo en megaproyecto

    Kast inicia gira en Perú para asistir a traspaso de mando

    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva
    Negocios

    Caso Sartor: Fiscalía agrega dos nuevos delitos a imputados y querellantes anticipan que pedirán prisión preventiva

    Comité de Ministros rechaza reclamos y da luz a verde a proyectos eléctrico y portuario que suman más de US$ 800 millones

    Empresa Portuaria San Antonio deja sin efecto la licitación de megaproyecto y lo “reestructura” en nuevo proceso

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile
    Tendencias

    Las regiones que tendrán tormentas eléctricas hasta la noche de este lunes, según Meteochile

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026
    El Deportivo

    Se lo convirtieron a Argentina: la FIFA da a conocer el ganador a mejor gol del Mundial 2026

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17

    El informe de Héctor Jona tras agresivo encontrón con Kevin Altez: “Le indiqué en forma enérgica; reaccionó desafiante”

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine fija lanzamiento para septiembre y revela su primer tráiler de historia

    IA Agéntica: la energía del siglo XXI

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década
    Cultura y entretención

    Faith No More regresa a los escenarios tras una década

    Matucana 100 abre su escenario a la nueva música chilena

    Museo de Australia devuelve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis
    Mundo

    Incendios en España y Francia: Sánchez alerta que “quedan horas difíciles” y Macron convoca un gabinete de crisis

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad