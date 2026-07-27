Centro ecuestre libera a caballos en medio de incendio forestal en Francia: huyeron entre el humo

Un incendio forestal mantiene en alerta a las autoridades francesas y españolas, tras consumir miles de hectáreas, destruir viviendas y provocar la evacuación de más de 300 mil personas.

En Francia, unos caballos fueron captados huyendo entre el humo del siniestro en Biscarrosse en la región de Landas.

Según medios franceses, los animales fueron liberados luego de que se volviera difícil evacuarlos de forma segura.