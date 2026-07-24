Encapuchados lanzan bomba molotov a carabineros e impactan auto con dos niños en su interior

Alrededor de las 9:00 horas, un grupo de entre ocho y diez estudiantes del establecimiento educacional, vestidos con overoles blancos, lanzaron aproximadamente 10 botellas a Carabineros.

Producto del ataque, un auto que estaba afuera del recinto fue impactado por una molotov.

Dentro del vehículo había dos menores.

Afortunadamente, los niños del vehículo -de 6 y 7 años- fueron evacuados rápidamente.

Funcionarios que estaban en el lugar, consiguieron la detención en flagrancia de dos de los implicados en el hecho, que son dos menores de edad de 16 y 17 años, respectivamente.