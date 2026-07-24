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    Encapuchados lanzan bomba molotov a carabineros e impactan auto con dos niños en su interior

    A raíz del incidente, dos menores de edad fueron detenidos durante la mañana de este viernes, luego de que lanzaran artefactos incendiarios desde el Instituto Nacional.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Alrededor de las 9:00 horas, un grupo de entre ocho y diez estudiantes del establecimiento educacional, vestidos con overoles blancos, lanzaron aproximadamente 10 botellas a Carabineros.

    Producto del ataque, un auto que estaba afuera del recinto fue impactado por una molotov.

    Dentro del vehículo había dos menores.

    Afortunadamente, los niños del vehículo -de 6 y 7 años- fueron evacuados rápidamente.

    Funcionarios que estaban en el lugar, consiguieron la detención en flagrancia de dos de los implicados en el hecho, que son dos menores de edad de 16 y 17 años, respectivamente.

    Más sobre:Actualidad de Chile y el mundoNacionalInstituto NacionalBombas Molotov

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