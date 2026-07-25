Alta demanda por subsidio al crédito hipotecario agota los cupos
La ley que estableció el subsidio a las tasas de interés, promulgada en 2025, contemplaba 50 mil cupos. Las operaciones ya aprobadas superan las 51 mil, pero hasta que no se cursen -es decir, se concrete la compraventa- se seguirán aprobando operaciones. En la industria calculan que esto durará entre dos y tres meses más.
La ley que estableció el subsidio a las tasas de interés, promulgada en 2025, contemplaba 50 mil cupos.
Sin embargo, las operaciones ya aprobadas superan las 51 mil, y totalizan unos $5.479.363 millones. Esto implica que el número de solicitudes aprobadas supera en 1.551 el total de cupos para el subsidio.
En este link la nota con más detalles
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.