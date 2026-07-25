Alta demanda por subsidio al crédito hipotecario agota los cupos

La ley que estableció el subsidio a las tasas de interés, promulgada en 2025, contemplaba 50 mil cupos.

Sin embargo, las operaciones ya aprobadas superan las 51 mil, y totalizan unos $5.479.363 millones. Esto implica que el número de solicitudes aprobadas supera en 1.551 el total de cupos para el subsidio.

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