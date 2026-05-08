La intención de la oposición de “inundar” con tsunami de indicaciones el debate de la megarreforma
“Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este Gobierno y que va a ser un problema técnico, que hará inviable esto”, afirmó el diputado Araya (Ind).
En un programa de streaming moderado por Darío Quiroga, los diputados Jaime Araya (ind.PPD), Consuelo Veloso (FA) y Marcos Barraza (PC) dieron cuenta que el PC y el Frente Amplio planeen al menos mil 500 indicaciones para dilatar el proyecto de Reconstrucción, luego de que la reforma emblema del Ejecutivo tuviera luz verde en la comisión de Hacienda.
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