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    La intención de la oposición de “inundar” con tsunami de indicaciones el debate de la megarreforma

    “Estamos haciendo el trabajo que nadie ve, que va a ser un sufrimiento para este Gobierno y que va a ser un problema técnico, que hará inviable esto”, afirmó el diputado Araya (Ind).

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    En un programa de streaming moderado por Darío Quiroga, los diputados Jaime Araya (ind.PPD), Consuelo Veloso (FA) y Marcos Barraza (PC) dieron cuenta que el PC y el Frente Amplio planeen al menos mil 500 indicaciones para dilatar el proyecto de Reconstrucción, luego de que la reforma emblema del Ejecutivo tuviera luz verde en la comisión de Hacienda.

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