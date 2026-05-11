Sedini responde a llamado de movilización del PC: “No pueden dar cátedra de democracia a nadie”

En una vocería desde La Moneda, Mara Sedini se refirió a los dichos de la diputada Lorena Pizarro (PC), quien realizó un llamado a la ciudadanía a “organizarse” y “movilizarse” para generar presión en torno al proyecto de Reconstrucción Nacional.

“El Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie. Debería empezar a mirar internamente a sus militantes, como la procesada por violencia contra la ministra Lincolao, que es militante de las Juventudes Comunistas, o el senador querellado por calumnias contra la ministra de Seguridad”, remarcó.