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    Sedini responde a llamado de movilización del PC: “No pueden dar cátedra de democracia a nadie”

    La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, criticó este lunes al llamado del Partido Comunista que surgieron durante el debate de la megarreforma.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    En una vocería desde La Moneda, Mara Sedini se refirió a los dichos de la diputada Lorena Pizarro (PC), quien realizó un llamado a la ciudadanía a “organizarse” y “movilizarse” para generar presión en torno al proyecto de Reconstrucción Nacional.

    “El Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie. Debería empezar a mirar internamente a sus militantes, como la procesada por violencia contra la ministra Lincolao, que es militante de las Juventudes Comunistas, o el senador querellado por calumnias contra la ministra de Seguridad”, remarcó.

    Más sobre:ActualidadPolíticaNacionalPartido Comunista

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