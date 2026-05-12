Tras “tsunami” de indicaciones: análisis a la capacidad de negociación opositora en megarreforma
En conversación con Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, la doctora en Ciencia Política Javiera Arce-Riffo ahondó en la postura que ha adoptado la oposición por el más del millar de indicaciones que presentaron al Plan de Reconstrucción Nacional. Además, la también investigadora del Centro de Estudios para la Gestión Pública de la Universidad de Valparaíso explicó por qué, a su juicio, el Partido de la Gente usa su poder negociador para "chantajear" al Ejecutivo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.