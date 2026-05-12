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    No solo tiene a CR7: Portugal también fabrica superdeportivos

    Después de algunos años de su presentación en sociedad, el Adamastor Furia, el bólido luso de casi US$2 millones, está listo para entrar a producción.

     

    Adamastor es una joven firma portuguesa fundada por los emprendedores Ricardo Quintas y Nuno Faria, quienes decidieron transformar su pasión por los autos en un proyecto ambicioso: crear un superdeportivo capaz de competir en las 24 Horas de Le Mans. El resultado es el Adamastor Furia, un modelo presentado en 2024 y que ya se acerca a su etapa final de producción para 2026.

    El modelo responde a la receta clásica de los superdeportivos más extremos: carrocería baja y ancha, motor central y construcción ultraliviana. Mide 4,56 metros de largo, 2,12 metros de ancho y apenas 1,10 metros de alto, dimensiones que le otorgan una silueta agresiva inspirada directamente en los prototipos de resistencia modernos.

    VASCO ESTRELADO

    La estructura del vehículo utiliza un monocasco de fibra de carbono, mientras que toda la carrocería está fabricada con laminado del mismo material. Gracias a ello, el peso en seco se mantiene por debajo de los 1.100 kilos, una cifra clave para maximizar el rendimiento.

    Cuenta con un motor V6 biturbo de 3,5 litros proveniente del Ford GT. Este bloque desarrolla más de 650 CV y 571 Nm de torque, enviando toda la potencia al eje trasero mediante una transmisión secuencial Hewland operada con levas al volante.

    VASCO ESTRELADO

    Las cifras de desempeño reflejan su enfoque radical: acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos, alcanza los 200 km/h en 10,2 segundos y supera los 300 km/h de velocidad máxima. Pero más allá de la potencia, uno de los elementos más llamativos es su sofisticado trabajo aerodinámico.

    El Furia incorpora enormes canales Venturi en la parte inferior del vehículo, permitiendo generar altos niveles de carga aerodinámica sin recurrir a alerones exagerados. La versión de calle produce alrededor de 1.000 kg de carga a 250 km/h, mientras que la configuración de competición eleva esa cifra hasta 1.800 kg a la misma velocidad.

    El sistema de suspensión también fue concebido pensando en la pista, con múltiples posibilidades de ajuste tanto en geometría como en amortiguación. El conjunto se complementa con frenos de alto rendimiento: pinzas de seis pistones y discos de 378 mm delante, además de pinzas de cuatro pistones y discos de 356 mm detrás.

    Adamastor confirmó que la producción estará limitada a solo 60 unidades, todas configurables de manera personalizada para cada cliente. Su fabricación artesanal y exclusividad elevan el precio inicial hasta 1,6 millones de euros antes de impuestos, unos US$1,9 millones.

    Más sobre:NoticiasAdamastorFuriasuperdeportivosHipercarLe MansFord GTAutos deportivos

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