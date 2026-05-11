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    Mazda BT-50 estrena motor Euro 6e y nueva caja automática

    La renovada pick-up incorpora una nueva motorización más eficiente y limpia, además de mejoras en transmisión de 8 velocidades, tecnología y seguridad.

     

    Para continuar reforzando su presencia en el competitivo segmento de las pick-ups, Mazda presenta la actualización de la BT-50, modelo que este año celebra dos décadas en el mercado chileno y que suma más de 36 mil unidades vendidas en el país. La principal novedad de esta renovación es la incorporación de una nueva motorización turbodiésel Euro 6e, acompañada por mejoras en eficiencia, desempeño y equipamiento.

    La camioneta ahora equipa un motor diésel de 2.2 litros que desarrolla 160 caballos de fuerza a 3.600 rpm y 400 Nm de torque disponibles entre 1.600 y 2.600 rpm. Este bloque fue desarrollado para ofrecer una respuesta sólida tanto en ciudad como fuera del asfalto, manteniendo las capacidades de carga y trabajo que caracterizan al modelo.

    Uno de los aspectos más relevantes de esta actualización es el cumplimiento de la normativa de emisiones Euro 6e, gracias a la incorporación de un sistema SCR de reducción catalítica selectiva que utiliza AdBlue. Esta tecnología permite disminuir en un 94,5% las emisiones de óxidos de nitrógeno en comparación con el modelo anterior, transformando a la BT-50 en una alternativa más eficiente y sustentable dentro de su categoría.

    La renovada pick-up también incorpora el sistema i-Stop de Mazda, que apaga automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene para reducir el consumo de combustible y las emisiones. El sistema vuelve a encender el motor de forma inmediata al soltar el freno o accionar el embrague, dependiendo del tipo de transmisión.

    Hunter Images

    Precisamente, otro de los grandes cambios es la nueva transmisión automática de ocho velocidades, que reemplaza a la anterior caja de seis marchas. Según Mazda, esta nueva configuración mejora la eficiencia energética, optimiza las aceleraciones y entrega una conducción más refinada. La caja manual de seis velocidades también fue revisada para ofrecer una respuesta más precisa.

    Todas las versiones disponibles en Chile )Core MT, Core AT, High AT y High Plus AT) cuentan con sistema de tracción 4x4, reforzando la versatilidad de la camioneta tanto para el trabajo intensivo como para actividades recreativas o viajes familiares. Además, mantiene una capacidad de carga útil de hasta 1.125 kilos en las versiones manuales y de 1.095 kilos en las automáticas.

    En diseño, la BT-50 conserva el lenguaje Kodo estrenado en su última actualización, con líneas robustas y una estética inspirada en el mundo outdoor. Sus dimensiones también se mantienen: 5,28 metros de largo, 2,16 metros de ancho y una distancia entre ejes de 3,12 metros, ofreciendo una cabina espaciosa para cinco ocupantes.

    El habitáculo destaca por un enfoque más práctico y tecnológico, con botones físicos bajo la pantalla central para facilitar la operación del sistema multimedia. Dependiendo de la versión, la camioneta incorpora pantallas de 8 o 9 pulgadas compatibles con Apple CarPlay y Android Auto, conectividad WiFi y Bluetooth, climatizador bizona y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

    Hunter Images

    Entre las ayudas electrónicas disponibles destacan el frenado autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, control crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado trasero y advertencia de salida de carril, además de hasta siete airbags.

    La renovada Mazda BT-50 ya está disponible en Chile con precios que parten en los $33.990.000 para la versión Core 4x4 MT y llegan hasta los $40.490.000 para la High Plus 4x4 AT.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosMazdaBT-50Pick-upCamionetas

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