Cumbre Donald Trump-Xi Jinping: ¿Estamos en un nuevo tipo de guerra fría?
Las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos y el líder de la República Popular China estuvieron marcadas por el futuro de Taiwán, el curso de la guerra en Irán y por el interés mutuo en que se normalice el flujo del petróleo en el estrecho de Ormuz. En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el analista internacional y director de contenidos del Instituto Res Publica, Álvaro Iriarte, explicó por qué -a su juicio- la competencia y las tensiones entre las dos mayores potencias económicas del mundo cumplen el criterio para hablar de una nueva guerra fría. ¿Qué postura debería tomar Chile, considerando que Washington y Beijing son sus principales socios comerciales? Revisa en el video el análisis.
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