La fuerte alza del precio de los combustibles golpea a las pymes: más del 80% dice que impactará en sus costos

La fuerte alza que ha tenido el precio de los combustibles debido al impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán está generando estragos directos no solo en los automovilistas que han visto cómo suben los precios de las bencinas y el diésel, sino que también en la cadena de producción de las micro, pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo a una encuesta realizada por defensa deudores y Propyme a 1.623 emprendedores arrojó que el 86% de las mipymes estima que este incremento está afectando negativamente el desarrollo de su negocio. Frente a este mayor costo, un 31% reconoce que aún no tiene claridad sobre cómo enfrentarlo, mientras que un 24% anticipa que absorberá el impacto reduciendo sus márgenes. En tanto, un 21% proyecta traspasar el alza a precios, un 11% optará por reducir gastos y un 7% declara que deberá realizar despidos.

“El escenario que hoy enfrentan las mipymes es una tormenta perfecta. Los indicadores registrados en lo que va del año demuestran que las empresas ya no tienen caja para subsistir. Hemos hecho un llamado al gobierno en revisar la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, ya que las empresas de menor tamaño están dando un salto progresivo a la informalidad, lo que trae por rebalse competencia desleal, pérdida de mercado y desempleo”, señala Rodrigo Bon, director ejecutivo de Propyme.

Búsqueda de financiamiento para pymes. Foto: Cedida.

Dado este escenario de mayores costos ha ido subiendo el porcentaje de mipymes que han tenido que utilizar sus propios recursos para cubrir los mayores gastos de sus empresas.

Si en febrero 57%, en marzo subió a 64% y ahora en abril a 69% de este tipo de empresas declara haber utilizado ahorros o ingresos propios durante el último mes. “Esto corrobora la persistencia de un patrón en el cual, el riesgo de los micro y pequeños empresarios se traslada directamente a sus dueños. Es importante destacar que esto representa un alza de 7 puntos porcentuales respecto de marzo y de 12 respecto de enero y febrero de 2026”, plantea el reporte.

“Cuando este indicador crece de forma sostenida, lo que estamos viendo es que la empresa deja de financiarse como unidad productiva y pasa a depender directamente del bolsillo del emprendedor. Eso no es sostenible en el tiempo y aumenta el riesgo de sobreendeudamiento personal”, explica Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

Asimismo, el 27% de las empresas solicitó créditos bancarios en el último mes, sin variación respecto del período anterior. El uso de factoring alcanza al 14%, con un alza de 1 punto porcentual respecto de marzo y de 4 respecto de enero. En cuanto a la relación con el Estado, el 35% de las MiPymes mantiene deudas vigentes con la Tesorería General de la República, único indicador que muestra una baja, de 1 pp frente a marzo.

A esto la encuesta refleja que hay una alta presión tributaria. El 28% de los encuestados reconoce haber postergado el pago del IVA, lo que refleja dificultades relevantes para cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma y representa un alza de 2 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

En la misma línea, el 28% indica no haber podido pagar oportunamente las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, esto es, 6 pp más que el mes anterior.