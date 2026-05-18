Subsecretaria Quintana por Ley de Seguridad Municipal y pistolas taser: “El gobierno está abierto a estudiar todas las posibilidades”

Durante la mañana de este lunes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, se reunieron con las asociaciones de Municipalidades para abordar el proceso de reformulación del reglamento de la Ley de Seguridad.

En la ocasión, la subsecretaria Quintana, destacó la participación de los municipios señalando que “hemos estado trabajando fuertemente en el reglamento de seguridad municipal y también en algunas modificaciones que queremos proponer el día de mañana en el Congreso para poder mejorar esta ley de seguridad municipal”.

Quintana apuntó que “hemos recogido sus opiniones, hemos recogido también sus necesidades, pero también sus experiencias. Y todo eso, la idea es que quede plasmado en este nuevo reglamento”.

Tras el encuentro la subsecretaria también se refirió a la posibilidad de que la seguridad municipal tenga acceso a pistolas taser señalando que “el gobierno está abierto a estudiar todas las posibilidades”.

Según sostuvo la autoridad, “lo que tenemos que hacer es poder recopilar la información, verificar que efectivamente sea la tecnología adecuada, no es la única tecnología, hay varios tipos de tecnología y además en diferentes grados que se pueden ir aplicando”.

“Lo que pasa es que la postura del gobierno es no cerrarse a ninguna, ver cuál es la más eficiente, cuál es la más efectiva y cuál es la que además, a nivel de costos, es el que el Estado también puede asumir y de qué manera”, expresó.

En la misma línea, la subsecretaria señaló que “esto, particularmente en lo que dice relación con armamento menos letal, requiere capacitación, requiere ciertas destrezas que las personas tienen que adquirir también y eso es importante poder trabajarlo por ejemplo con Carabineros, con la Policía de Investigaciones y eventualmente incluso con otras ramas del Estado para que nos digan si efectivamente se trata de la tecnología más adecuada”.

El alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, presidente de la Asociación Municipios Rurales, también se refirió a la discusión respecto al uso de este tipo de armamento, señalando que “lo más importante es primero hacer un buen levantamiento técnico, hacer un cruce también con las voluntades ciudadanas y con las capacidades técnicas que tenga nuestros quipos”.

“Más allá de la pistola taser, hay varios otros instrumentos que podrían evaluarse y se pueden poner sobre la mesa y pueden ser los que finalmente sean elegidos como un elemento de protección de nuestros inspectores municipales”, añadió, enfatizando que “lo más importante es tener un análisis técnico, una buena socialización también con nuestros vecinos para ver si están las voluntades y por supuesto también ver cómo hacemos la adquisición de estos elementos de forma equitativa”.

Por su parte, José Jofré Bustos, alcalde de la comuna de El Quisco y presidente de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, mencionó que las pistolas taser “son importantes”, apuntando que “hace dos días una persona con una motosierra, agrediendo a los vecinos, Carabineros tuvo que esperar 45 minutos para detenerlo. Si tuviera la pistola taser, en un par de minutos esa persona reducía. Entonces tiene que estar dentro de nuestros funcionarios de seguridad pública”.

Asociaciones de municipios valoran trabajo con el gobierno

En la ocasión el alcalde La Reina José Manuel Palacios, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), valoró la instancia señalando que “para nosotros es fundamental poder poner sobre la mesa todo este trabajo que hemos estado desarrollando durante tanto tiempo”.

“La ley de seguridad municipal y su reglamento obviamente nos impacta a todos los municipios, nos regula a nosotros en cómo hacemos nuestro trabajo. Y no siempre tuvimos el espacio ni la cabida para poder discutir temas esenciales y que están basados principalmente en la experiencia que tenemos todos los municipios en esta materia”, señaló, añadiendo que “los municipios son una pieza fundamental para que este reglamento pueda salir en óptimas condiciones”.

En la misma línea, el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, Presidente de la Asociación Municipios Rurales, mencionó que “este trabajo que hoy en día se hace, coadyuvante desde las asociaciones municipalidades y el ministerio es un trabajo que valoramos, y también nos hemos puesto a disposición de seguir impulsándolo a fin de que los reglamentos de la ley de seguridad municipal puedan estar implementados de buena forma”.

Asimismo, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) “para nosotros es muy importante ver reflejado en este trabajo, en este diagnóstico, la voz de la gran mayoría de los municipios de Chile, que es lo que queremos que se vea reflejado cuando ya se ponga en marcha el reglamento y la Ley de Seguridad Municipal”.