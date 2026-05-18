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    “El 91% de nuestra huella está en lo que producimos y vendemos”: la sostenibilidad según Malena Mercaille en Falabella

    La gerenta de Sostenibilidad de Falabella Retail, Malena Marcaille, explica cómo la compañía reordenó su estrategia para llevar la sostenibilidad al corazón del negocio: desde el diseño de productos y la relación con proveedores hasta la cultura interna y la información transparente al cliente.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes

    Malena Marcaille, gerenta de Sostenibilidad de Falabella Retail, conversó en Hub Sustentabilidad de Radio Duna, sobre cómo la compañía ha ido reordenando su hoja de ruta para que la sostenibilidad deje de vivir como un “extra” y pase a ser parte del modelo de negocio. “No ha sido un proceso lineal ni de un día para otro, ha sido un proceso bien evolutivo. Somos una empresa de gran escala, con más de 16 millones de clientes, más de 25 mil colaboradores y en tiendas a nivel regional. Por lo tanto, las decisiones que tomamos tienen un gran impacto. Y en esa línea, nos hemos dado el tiempo de revisar justamente cuáles son los impactos significativos de la compañía, dónde teníamos que poner el foco”, advirtió.

    Esa priorización hoy se traduce en tres pilares. El primero, ambiental, concentra los esfuerzos en circularidad, residuos, huella de carbono y cadena de valor, con especial énfasis en extender la vida útil de los productos. El segundo, de desarrollo local, busca conectar el negocio con el territorio a través de programas que vinculan tiendas con comunidades educativas y emprendimientos locales. El tercero, talento transformador, apunta a equidad de género, diversidad e inclusión como parte de la estructura cultural interna. “Siempre hay un desafío de sacar esto desde la filantropía y tratar de llevarlo cada vez más al modelo de negocio”, reconoció.

    El desafío, explicó Marcaille, es lograr que la sostenibilidad atraviese las decisiones cotidianas de logística, tiendas, compras y liderazgo. “Que esté integrada no depende únicamente de tener una buena estrategia de sostenibilidad, sino de cómo esto se lleva a la toma de decisiones de cada área”. En ese sentido, Falabella trabaja en tres frentes simultáneos: sensibilización interna —“hablar en simple algo que siempre ha estado en muy alto nivel”—, liderazgo convencido y medición de resultados. “Sin evidencia es muy difícil poder avanzar y movilizar”, afirmó.

    Esa misma lógica aplica hacia afuera. Marcaille fue clara en que el cliente no compra necesariamente por sostenibilidad, sino por múltiples criterios como precio, diseño o conveniencia. Por eso, más que persuadir, la estrategia es transparentar información: composición de productos, certificaciones y datos claros que faciliten decisiones informadas. “Más que buscar convencer, tratamos de entregar la información más clara y consistente posible”, explicó, en coherencia con el esfuerzo interno por simplificar el discurso y hacerlo operativo.

    Malena Marcalle junto a Bárbara Pezoa en radio Duna.

    Uno de los puntos que más se priorizan en la conversación es sobre alcance 3 y cadena de valor. Allí, Marcaille entregó la cifra que ordena toda la estrategia: “El 91% de nuestra huella está en los productos que producimos y comercializamos, incluida la importación”. Con ese diagnóstico, el foco se concentra en el corazón del negocio: qué productos se diseñan, cuáles se venden y cómo se trabaja con proveedores para mejorar calidad, trazabilidad y posibilidades de reparación, reventa o reutilización. “Un producto de calidad no solo dura más tiempo, sino que también lo podés revender, reparar o intercambiar”, señaló.

    Este trabajo, reconoce, es además desafiante porque involucra a una cadena de suministro extensa y diversa, donde muchos proveedores son pymes con capacidades desiguales para incorporar criterios de sostenibilidad. Por eso, parte relevante del esfuerzo está puesto en acompañar y crecer en conjunto, más que en exigir de manera unilateral. La trazabilidad y la capacitación aparecen como tareas permanentes en un proceso que, insiste, aún no está completamente resuelto.

    Para Marcaille, uno de los mayores logros recientes ha sido instalar esta conversación en el nivel estratégico de la compañía. “Trajimos a la conversación estratégica de la compañía los temas de sostenibilidad”, dijo con orgullo, destacando que hoy se trabaja de forma más coordinada entre áreas y con un norte más claro.

    Escucha el programa completo aquí:

    Más sobre:Hub SustentabilidadFalabellaRadio DunaMalena MarcailleFalabella Retail

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