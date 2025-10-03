SUSCRÍBETE
¿Están preparados los colegios en Chile para la integración de niños TEA?

Polo Ramírez conversa esta semana con las especialistas Andrea Mira, académica de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la UNAB, y Lilia Siervo, directora de Fundación Apoyo Autismo Chile, sobre los desafíos del sistema escolar para la inclusión e integración de estudiantes en el espectro autista. 

Por 
La Tercera

¿Cómo es la realidad de los niños TEA que hoy están en una sala de clases regular? ¿Qué rol ha jugado en este escenario la LEY TEA y de Inclusión? ¿Qué papel están jugando los equipos P.I.E. en las escuelas? ¿Están capacitados también para tratar e integrar a niños TEA? ¿Cómo está la cultura escolar y docente en la inclusión de estudiantes TEA? ¿Cuáles son los principales obstáculos y desafíos?

Todas esas preguntas fueron parte del nuevo capítulo de A BORDO, que tuvomo como invitadas a Andrea Mira -terapeuta ocupacional, magíster en Salud Mental Infantil, doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. Académica Facultad de Ciencias de la Rehabilitación Universidad Andrés Bello-, y Lilia Siervo, educadora diferencial, Magister en Pedagogía en Educación Superior, directora de Fundación Apoyo Autismo Chile y del diplomado en inclusión educativa y social de personas con la condición del espectro autista de la Universidad Andrés Bello.

Te invitamos a revisar esta conversación en el siguiente video.

