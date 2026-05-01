Más de 230 mil personas corearon los éxitos de 31 Minutos en el Zócalo de México

El popular programa nacional presentó a sus personajes, entre ellos el conductor del noticiero Tulio Triviño, el reportero Juan Carlos Bodoque y el productor Juanin Juan Harry, quienes estuvieron acompañados por otros personajes como Patana y Calcetín con Rombos Man, entre otros.

Acostumbrados al set de televisión y a presentaciones en teatros, el espectáculo de 31 minutos en el Zócalo fue un formato que sorprendió a los asistentes, donde se combinó música, comedia y el conocido estilo del noticiero de 31 Minutos que registró una duración cercana a las dos horas.

“Hola amigos, soy Tulio Triviño, y esta es una transmisión especial de ’31 minutos’ desde el Zócalo de la Ciudad de México”, dijo el presentador del programa al inicio del concierto ante los gritos de la multitud, con miles de niños entre ellos.