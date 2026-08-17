Estatuto administrativo: modernizar sin politizar

SEÑOR DIRECTOR:

SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre una reforma al Estatuto Administrativo es una oportunidad para modernizar la carrera pública y volver a hacer del Estado un lugar atractivo para profesionales que quieran desarrollar sus capacidades al servicio del país.

Pero hay límites claros. Ninguna reforma puede implicar que el Estado quede al servicio del gobierno de turno. Salvo los cargos de exclusiva confianza, debe existir una administración pública profesional, basada en el mérito y con reglas que permitan atraer y retener talento.

También es necesario revisar privilegios innecesarios. El caso de las licencias médicas, donde la Contraloría detectó abusos, mostró que los derechos deben ir acompañados de responsabilidades.

Un punto especialmente delicado es el rol de las asociaciones de funcionarios. Aunque formalmente no existe negociación colectiva en el sector público, en la práctica existen mecanismos de negociación sin reglas claras. Cuando estos procesos terminan afectando la continuidad de los servicios públicos, el costo lo termina pagando el ciudadano.

Modernizar el Estatuto Administrativo debe significar mejores reglas, una carrera pública basada en el mérito y un Estado al servicio de las personas.

Pedro Matamala Souper

Abogado