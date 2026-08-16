Multimillonario y cofundador de Palantir ingresa a la propiedad de la petrolera argentina Vista

El presidente y cofundador de Palantir, Peter Thiel, compró un 1% de la participación en la argentina Vista, una firma petrolera que opera en el yacimiento de Vaca Muerta y es considerada una de las sociedades más grandes de su rubro en el país vecino.

El hombre fuerte de la firma de tecnología, que se dedica al análisis de una gran cantidad de datos en tiempo real para las empresas y el gobierno, invirtió US$75 millones en la empresa fundada y liderada por Miguel Galuccio.

Según informó Bloomberg, Thiel Macro LLC, el fondo de inversión del magnate, al cierre del segundo trimestre tenía casi 1,2 millones de acciones de Vista, con lo que era la segunda mayor posesión del fondo; la primera era Amazon, y era la única firma no estadounidense del fondo.

La información se basó en lo que se reportó este viernes en los registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En detalle, de acuerdo con lo que consignó Reuters, el fondo de Thiel tiene cartera de US$418,7 millones, que incluye participaciones en Vistra, Amazon y empresas del sector eléctrico y energético como American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy, CMS Energy y X-Energy.

De acuerdo con los medios en Argentina la operación no es sorpresiva. Thiel, la fortuna número 93 del mundo según el índice de millonarios de Bloomberg, ya tenía presencia y relación con el país vecino.

“La inversión se suma a otros movimientos recientes del empresario en Argentina. El multimillonario tecnológico estadounidense compró una mansión en Buenos Aires, pasó tiempo en el país este año, inscribió a sus hijas en colegios de la Ciudad de Buenos Aires y hasta participó en torneos de ajedrez en un club de Almagro, un barrio de la capital argentina, lo que alimentó especulaciones sobre un interés más amplio”, dijo Infobae.

Otro dato que destaca el medio es que Peter Thiel comparte la ideología libertaria del presidente de Argentina, Javier Milei. Además, ambos se reunieron hace cuatro meses en la Casa Rosada.