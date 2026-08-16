“Me das pena”: hija de Mirko Jozic fustiga duro cuestionamiento de Peter Dragicevic y le recrimina la quiebra de Colo Colo

Lana Jozic respondió ante el duro dardo que emitió Peter Dragisevic contra Mirko Jozic, quien retornará al país el próximo 9 de septiembre en el marco de una serie de homenajes que realizará Colo Colo con motivo del trigésimo quinto aniversario de la obtención de la Copa Libertadores 1991. En ese sentido, el otrora presidente del Cacique protagonizó una declaración que encendió el ambiente y generó una amplia polémica en el entorno albo.

“Mirko Jozic fue un entrenador que yo contraté para que viniera a trabajar en las divisiones menores y que después se volvió a contratar para el primer equipo”, comenzó explicando en diálogo con La Hora de Conversar.

“Si viene me podré juntar con él, pero para mí Mirko Jozic no es ídolo. Fue un trabajador al que Colo Colo le entregó todas las herramientas y toda la estructura para que ese equipo lograra lo que se logró”, añadió el extimonel albo (1985-1991 y 1995-2002).

No obstante, Dragisevic insistió en bajarle el perfil a la relevancia del otrora técnico: “Él es un trabajador más. Más que nosotros agradecer, él debería estar agradecido de la oportunidad que le dio Colo Colo, de poder consagrarlo y llevarlo a lo más alto”, aseguró.

“No desconozco en lo absoluto su trabajo, es más, lo aplaudo porque creo que aportó muchas cosas buenas. Pero para mí es más importante Lizardo Garrido, no sé si me explico... Tal vez son más importantes mis propios directores. Los héroes del ’91 son los jugadores y Mirko, pero si yo no hubiera llegado al club, hoy Colo Colo no tendría estadio ni Copa Libertadores, eso te lo puedo asegurar”, cerró Dragicevic.

La respuesta de la hija de Jozic

Luego de las duras palabras de Dragisevic, Lana Pirija Jozic respondió con todo y cargó contra el extimonel y le enrostró su responsabilidad en la quiebra del club: “Hay personas que, con el paso de los años, confunden tener memoria con tener el derecho de reescribir la historia. Peter Dragicevic habla de Colo Colo desde el ‘yo, yo, yo’ yo hice…. Pues bien, hablemos del ‘yo’. Tú eras presidente cuando Colo-Colo terminó viviendo uno de los episodios más dolorosos y humillantes de toda su historia institucional: la quiebra de 2002“, comenzó señalando en una historia en su cuenta de Instagram.

“Señor Dragicevic… no. Retiro lo de señor. Antes de intentar disminuir a Mirko Jozic recuerda algo muy sencillo. Mirko dejó a Colo Colo campeón de América y cuando alguien pronuncie su nombre dentro de 50 años, va haber una copa en las vitrinas del Monumental, que explicará perfectamente quién fue y qué hizo”, continuó.

Finalizó con un potente mensaje: “Las palabras se las lleva el tiempo, la Copa Libertadores de 1991 sigue ahí y hay una diferencia enorme entre formar parte de la historia de un club y pretender convertirse en dueño de su historia. Colo Colo es demasiado grande para pertenecer al ego de una sola persona, así que puede seguir diciendo: ‘yo, yo, yo, yo’. La historia afortunadamente responde con algo mucho más poderoso 1991. Me das pena”, sentenció.