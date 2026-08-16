Hombre venezolano muere baleado en Estación Central

Un hombre de nacionalidad venezolana falleció por un impacto balístico durante la madrugada de este domingo en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Fue en la intersección de Atahualpa y Los Pingüinos que se registró el ataque que alertó a los transeúntes, que trasladaron al hombre hasta el Hospital de Mutual de Seguridad, en donde ingresó sin signos vitales.

El jefe de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte, Sergio Mendoza, señaló que el hombre “presentaba una herida por impacto de proyectil balístico en la zona dorsal del tronco”, lo que indica que la causa de muerte fue un traumatismo torácico.

Asimismo, Mendoza precisó que el ciudadano venezolano se encontraba con sus documentos al día, mantenía una situación migratoria regular en el país y no mantenía antecedentes policiales.

El uniformado indicó, además, que las diligencias investigativas consisten en incautaciones, revisión de cámaras de seguridad y empadronamiento para poder establecer la dinámica de los hechos.

Sin embargo, durante el reconocimiento externo policial del cuerpo no se encontró ningún documento ni aparato telefónico que pudiese pertenecer a la víctima, aunque el comisario advirtió que “es quizás muy apresurado para poder establecer si es que le falta o no algún tipo de documentación”.