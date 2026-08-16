SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Arsenal y Manchester City se enfrentan en la final de la Community Shield

    Los Gunners, campeones de la Premier League, se miden contra los Ciudadanos, vencedores de la Copa FA.

    Minuto a minuto

    Arsenal 3-0 Manchester City

    Actualizar relato

    (59′) Tras una larga tenencia de la pelota, el City envió un centro al área en busca de Josko Gvardiol quien no logra darle buena dirección al balón.

    (48′) ¡Gol de Arsenal! Martin Odegaard cierra una gran jugada colectiva en el área para colocar el tercer tanto a favor de los Gunners.

    (46′) ¡Comenzó el segundo tiempo!

    (45+2′) ¡Fin del primer tiempo! Arsenal se impone por 2-0 al Manchester City.

    (43′) Casi llega el tercero. Tras un centro al segundo palo dese el sector derecho, Riccardo Calafiori remató de volea y el balón se fu desviado por poco.

    (40′) ¡Gran ocasión del Manchester City! En primera instancia, Erling Haaland forzó la estirada del portero del Arsenal y en la jugada siguiente, Doku recibió un balón incómodo y se las arregló para conectar, pero el tiro se fue sobre el horizontal.

    (28′) ¡Gol de Arsenal! Kai Havertz aparece en el área para cabecear y poner el 2-0 parcial.

    (23′) Jeremy Doku encaró y sacó un centro atrás en busca del empate. Sin embargo, un defensa aparece para enviar la pelota al saque de esquina.

    (10′) Minutos intensos en Cardiff. Manchester City intenta acercarse al arco de Arsenal, pero los Gunners hasta ahora han sostenido una buena defensa.

    (1′) ¡Gol de Arsenal! Después de una buena jugada colectiva, que acabó con un pase entre líneas, apareció Riccardo Calafiori para poner en ventaja a los Gunners.

    (1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Arsenal y Manchester City.

    Ya está todo listo. El partido comenzará en instantes.

    Este encuentro se disputa en un recinto neutral. El Principality Stadium de Cardiff recibe la definición.

    En esta oportunidad les llevamos la definición de la Community Shield, duelo en el que se enfrentan Arsenal y Manchester City como ganadores de la Premier League y la Copa FA, respectivamente.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto.

    Más sobre:Minuto a minutoEn vivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre de 33 años queda en UCI tras sufrir golpiza en Puente Alto: indagan por homicidio frustrado

    PDI investiga homicidio frustrado con arma cortante contra ciudadano extranjero en La Cisterna

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea

    Mendoza propone licitación conjunta entre Argentina y Chile para despejar el Paso Cristo Redentor

    Adolescente palestino es asesinado durante ataques israelíes en el sur de Gaza

    Lo más leído

    1.
    El dardo de Gert Weil a Natalia Duco: “Para asumir como ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo”

    El dardo de Gert Weil a Natalia Duco: “Para asumir como ministro, el enfoque de deportista individual hay que cambiarlo”

    2.
    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    Tras la salida de Natalia Duco: la potente reflexión de Yasmani Acosta que sacude al deporte

    3.
    Natalia Duco vs. Andrés Otero: el cortocircuito que terminó de desarmar al Ministerio del Deporte

    Natalia Duco vs. Andrés Otero: el cortocircuito que terminó de desarmar al Ministerio del Deporte

    4.
    Cecilia Pérez responde a la Universidad de Chile: “Vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio”

    Cecilia Pérez responde a la Universidad de Chile: “Vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio”

    5.
    “Me das pena”: hija de Mirko Jozic fustiga duro cuestionamiento de Peter Dragicevic y le recrimina la quiebra de Colo Colo

    “Me das pena”: hija de Mirko Jozic fustiga duro cuestionamiento de Peter Dragicevic y le recrimina la quiebra de Colo Colo

    6.
    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    La despedida de Kast a una emocionada Duco: “Es un error que cualquiera puede cometer, pero hay normas exigentes”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

    Lo que tienes que saber: domingo 16 de agosto

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Lens vs. PSG por la Supercopa en TV y streaming

    Hombre de 33 años queda en UCI tras sufrir golpiza en Puente Alto: indagan por homicidio frustrado
    Chile

    Hombre de 33 años queda en UCI tras sufrir golpiza en Puente Alto: indagan por homicidio frustrado

    PDI investiga homicidio frustrado con arma cortante contra ciudadano extranjero en La Cisterna

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    La IA ya entró a los estudios de abogados
    Negocios

    La IA ya entró a los estudios de abogados

    Kenneth Rogoff y baja de impuesto a empresas: “Tiene mucho sentido (...) Chile necesita ser competitivo”

    Marcel a un año de su renuncia: “No me arrepiento (de haber estado en el gobierno de Boric), porque siento que logré hacer una diferencia”

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los perros pueden distinguir diferentes emociones negativas de los humanos, según un reciente estudio

    El café puede reducir el riesgo de padecer una enfermedad hepática, según un reciente estudio

    Por qué se restringen los cabezazos en el fútbol juvenil, investigador de la UEFA explica qué dice la ciencia

    “Me das pena”: hija de Mirko Jozic fustiga duro cuestionamiento de Peter Dragicevic y le recrimina la quiebra de Colo Colo
    El Deportivo

    “Me das pena”: hija de Mirko Jozic fustiga duro cuestionamiento de Peter Dragicevic y le recrimina la quiebra de Colo Colo

    En vivo: Arsenal y Manchester City se enfrentan en la final de la Community Shield

    Cecilia Pérez responde a la Universidad de Chile: “Vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio”

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”
    Cultura y entretención

    Guillermo Lorca: “Mis pinturas remiten a los cuentos de hadas; no llevan a un lugar perverso, porque no nacen desde ahí”

    Manuela Martelli: “La generación que creció durante la transición es, para mi gusto, una generación muy dormida”

    Jungle, bajo el sol: “Siempre hemos escuchado mucha música latina”

    Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea
    Mundo

    Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea

    Adolescente palestino es asesinado durante ataques israelíes en el sur de Gaza

    Arrestan a joven de 19 años por tiroteo que dejó cinco heridos en Universidad Estatal de Virginia

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”
    Paula

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta