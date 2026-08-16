En vivo: Arsenal y Manchester City se enfrentan en la final de la Community Shield
Los Gunners, campeones de la Premier League, se miden contra los Ciudadanos, vencedores de la Copa FA.
Minuto a minuto
Arsenal 3-0 Manchester City
(59′) Tras una larga tenencia de la pelota, el City envió un centro al área en busca de Josko Gvardiol quien no logra darle buena dirección al balón.
(48′) ¡Gol de Arsenal! Martin Odegaard cierra una gran jugada colectiva en el área para colocar el tercer tanto a favor de los Gunners.
(46′) ¡Comenzó el segundo tiempo!
(45+2′) ¡Fin del primer tiempo! Arsenal se impone por 2-0 al Manchester City.
(43′) Casi llega el tercero. Tras un centro al segundo palo dese el sector derecho, Riccardo Calafiori remató de volea y el balón se fu desviado por poco.
(40′) ¡Gran ocasión del Manchester City! En primera instancia, Erling Haaland forzó la estirada del portero del Arsenal y en la jugada siguiente, Doku recibió un balón incómodo y se las arregló para conectar, pero el tiro se fue sobre el horizontal.
(28′) ¡Gol de Arsenal! Kai Havertz aparece en el área para cabecear y poner el 2-0 parcial.
(23′) Jeremy Doku encaró y sacó un centro atrás en busca del empate. Sin embargo, un defensa aparece para enviar la pelota al saque de esquina.
(10′) Minutos intensos en Cardiff. Manchester City intenta acercarse al arco de Arsenal, pero los Gunners hasta ahora han sostenido una buena defensa.
(1′) ¡Gol de Arsenal! Después de una buena jugada colectiva, que acabó con un pase entre líneas, apareció Riccardo Calafiori para poner en ventaja a los Gunners.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Arsenal y Manchester City.
Ya está todo listo. El partido comenzará en instantes.
Este encuentro se disputa en un recinto neutral. El Principality Stadium de Cardiff recibe la definición.
En esta oportunidad les llevamos la definición de la Community Shield, duelo en el que se enfrentan Arsenal y Manchester City como ganadores de la Premier League y la Copa FA, respectivamente.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto.
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