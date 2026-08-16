Presidente surcoreano llama al Norte a negociar el fin formal de la Guerra de Corea

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, llamó a Corea del Norte a iniciar conversaciones para poner fin formalmente a la Guerra de Corea, un conflicto que permanece técnicamente abierto desde hace más de siete décadas debido a que terminó con un armisticio y no con un tratado de paz.

La propuesta fue realizada durante una ceremonia por el 81° aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés, instancia en la que Lee planteó sustituir el actual “inestable sistema de armisticio” por un régimen de paz entre ambos países.

“Dejemos de lado nuestras intenciones de amenazarnos mutuamente y comencemos a dialogar para poner fin a esta prolongada guerra como partes directamente involucradas. En el proceso, también podríamos discutir formas efectivas de detener las capacidades nucleares de Corea del Norte”, sostuvo el mandatario.

Lee manifestó además su intención de que ambos gobiernos puedan avanzar hacia una “coexistencia pacífica y un crecimiento mutuo”, junto con establecer un sistema de seguridad que permita reducir las tensiones y prevenir nuevas crisis en la península.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. Foto: Europa Press/Archivo.

El llamado se produce en medio de los intentos de la administración de Lee por retomar el diálogo con Pyongyang desde que asumió el poder en junio de 2025.

El mandatario ha modificado la estrategia seguida por su antecesor y ofrecido conversaciones sin condiciones previas. En julio, el Ministerio de Unificación surcoreano señaló además que Seúl había dejado atrás una política centrada prioritariamente en presionar por el desmantelamiento del arsenal atómico norcoreano, para enfocarse inicialmente en frenar la expansión de sus capacidades nucleares.

Hasta ahora, sin embargo, el gobierno de Kim Jong-un no ha respondido a las propuestas de diálogo.

Corea del Norte se ha definido reiteradamente como un Estado nuclear “irreversible” y durante los últimos años ha estrechado sus vínculos militares con Rusia, incluyendo el envío de tropas para apoyar a Moscú en la guerra en Ucrania.

La nueva oferta de Seúl llega además después de que Pyongyang cuestionara los próximos ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, frente a los cuales advirtió que adoptaría medidas de disuasión más contundentes.

Un conflicto abierto desde 1953

La Guerra de Corea comenzó en 1950 y enfrentó a ambas partes de la península hasta 1953. Las hostilidades terminaron mediante un armisticio, pero nunca se firmó un tratado de paz definitivo, por lo que los dos países permanecen técnicamente en guerra.

Lee planteó que una eventual respuesta positiva de Pyongyang podría contribuir a construir una “península coreana estable” y favorecer una mayor cooperación regional.

“Transformaré la hostilidad y la confrontación en un impulso para la coexistencia pacífica”, afirmó.

Durante su discurso, el mandatario también abordó las relaciones con Japón y destacó los avances logrados durante el último año en áreas como cadenas de suministro, energía y tecnologías avanzadas.

“En adelante, nuestro Gobierno ampliará el alcance de la cooperación (con Japón) en pro de los intereses mutuos y abordará los desafíos compartidos”, sostuvo.