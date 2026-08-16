PDI investiga homicidio frustrado con arma cortante contra ciudadano extranjero en La Cisterna
La víctima se encontraba reunida junto a familiares y amigos cuando fue agredida. Tras el hecho, fue trasladada hasta el SARS de San Miguel y posteriormente a la Clínica Dávila, donde se encuentra recuperándose de su lesión.
La Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, se encuentra desarrollando las primeras diligencias por un homicidio frustrado con arma cortante que afectó a un ciudadano extranjero en la comuna de La Cisterna.
De acuerdo con la vocería del subcomisario Víctor Monge Carrillo, de Homicidios Sur, las primeras indagaciones establecieron que durante la tarde de ayer la víctima se encontraba reunida junto a familiares y amigos.
En ese contexto, el hombre fue agredido con un arma cortante, lo que motivó su traslado hasta el SARS de San Miguel. Posteriormente fue derivado a la Clínica Dávila, donde se encuentra recuperándose de su lesión.
Por otra parte, se están desarrollando diligencias testimoniales e investigativas con el objetivo de dar con el paradero de los autores del hecho.
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