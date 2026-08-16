A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo llega el turno de la participación de Colo Colo en la Fecha 19 de la Liga de Primera, donde recibe la visita de O’Higgins.

Los Albos se presentan como líderes de la tabla y luego de alzarse por 2-1 ante Unión La Calera.

Por su parte, La Celeste cayó por 1-3 ante Deportes Limache en la jornada anterior.

Cuándo juega Colo Colo vs. O’Higgins

El partido de Colo Colo contra O’Higgins es este domingo 16 de agosto a las 17:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana para este compromiso.

Dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins

El partido de Colo Colo contra O’Higgins se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.