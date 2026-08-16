Elizalde (PS) acusa medidas “efectistas” en agenda de seguridad y apunta a “contradicción” por excluir el secreto bancario

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), cuestionó las reformas constitucionales planteadas por el gobierno de José Antonio Kast en un borrador en el marco de la nueva Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

“En el caso de la agenda de seguridad, cada proyecto tendrá que ser analizado en su mérito. Las buenas iniciativas tendrán que ser votadas a favor. Las malas iniciativas tendrán que ser votadas en contra. Sí creo que el gobierno a veces abusa del efectismo, pero no de la efectividad” , apuntó Elizalde en Estado Nacional de TVN.

El borrador de reforma constitucional del Ejecutivo, dado a conocer por La Tercera durante la semana, provocó cuestionamientos dentro de la oposición, el oficialismo e incluso entre los titulares de diferentes carteras por las normas que restringen derechos constitucionales consignados en la Carta Magna.

Elizalde, por su parte, apuntó que la modificación constitucional planteada es “efectista” y “es redundante respecto al texto vigente”.

En ese sentido, el extitular de Interior del gobierno de Gabriel Boric cuestionó la ausencia del secreto bancario dentro del paquete de normas presentado por el Ejecutivo, las que pretenden limitar derechos y libertades en barrios afectados por el crimen organizado.

“Por un lado, se establece un estado de excepción que pudiera eventualmente interceptar las comunicaciones en un barrio de todas las personas, delincuentes y no delincuentes, gente deshonesta. Sin embargo, no se puede alzar el secreto bancario y creo que ahí hay un sesgo clasista (...) hay una contradicción de parte del gobierno ”, criticó.

Evaluación de gestiones

En cuanto a la evaluación de la gestión, Elizalde apuntó que el Ejecutivo “llegó a improvisar” en seguridad y fue particularmente crítico de la exministra Trinidad Steinert. “La exministra dejó tan baja la vara que todo lo que se compare es mejor”, lanzó.

Por aquella razón, el extitular del Interior evaluó que el actual ministro de Seguridad, Martin Arrau, tiene una “mejor” gestión en comparación a la exministra, aunque insistió en que varias medidas tienen un componente comunicacional excesivo.

“Esperamos que este debate sea un debate en donde este tipo de temas se puedan plantear. Salgamos de las consignas y vayamos al fondo, como tener una legislación que de hecho ya se actualizó mucho”, dijo.