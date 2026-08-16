“No está en mis planes”: Elizalde descarta candidatura por presidencia del Partido Socialista

“No está en mis planes”. Esas fueron las tajantes palabras con las que el exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), descartó este domingo su candidatura a la presidencia del Partido Socialista.

El exsecretario de Estado señaló, en entrevista con Estado Nacional de TVN, que la elecciones internas de la colectividad se llevarán a cabo en abril del próximo año, “por tanto, me parece que no hay que adelantar las definiciones, porque eso además debilita a los actuales dirigentes”.

El nombre de Elizalde, quien tiene un rol en la conferencia del partido, había resonado para liderar la tienda política que tiene como desafío ordenar la crisis interna externalizada por disputas políticas entre la timonel, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniella Cicardini, cuya generación arribó a la Cámara Alta con un tono mucho más duro que el que ha caracterizado al PS dentro del Congreso.

El panorama de cara a las elecciones internas está dividido en dos bloques. Por un lado, “Grandes Alamedas”, el sector con más fuerza para renovar la dirección del PS, al que pertenece Cicardini, y el “Tercerismo”, bloque al que pertenece Elizalde y Vodanovic.