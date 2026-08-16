Irán ofrece recompensa de 30 mil dólares por capturar o matar a soldados estadounidenses

La tensión entre Irán y Estados Unidos se agudizó aún más este domingo tras el anuncio del ejército iraní sobre la recompensa de 30 mil dólares que entregará a cualquier ciudadano iraní que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense.

El jefe del Estado Mayor, Amir Hatami, sostuvo que dicho plan surgió a raíz del “gran número de solicitudes” para participar en el apoyo financiero.

“Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30.000 dólares”, afirmó Hatami.

El militar añadió que si una mujer lleva a cabo una acción de este tipo, “recibirá el doble de esta recompensa”, dinero que provendrá de donaciones voluntarias de personas que desean contribuir financieramente a la guerra contra Israel y Estados Unidos.

Hatami no entregó más detalles sobre el plan de captura, ni eventual ejecución de soldados estadounidenses.

A casi seis meses del inicio del conflicto, el único despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán fue en el marco una misión de rescate en abril para salvar la vida de un piloto estadounidense derribado.

El anuncio de la recompensa se enmarca en una creciente tensión entre Teheran y Washington luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que declararía el estrecho de Ormuz territorio estadounidense “tras derrotar a Irán”.

En respuesta, Teherán rechazó esas declaraciones y aseveró que el estrecho de Ormuz “no puede ser tomado por la fuerza, por un tuit, un portaaviones, una orden o un discurso electoral”.

En ese sentido, el jefe del Ejército iraní reiteró que la soberanía del estrecho de Ormuz de parte de Teherán constituye una de las condiciones para poner fin a la guerra.

En tanto, Irán mantiene la ruta marítima cerrada desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní.