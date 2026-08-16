La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley que busca impedir que abogados que hayan representado a imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo ingresen posteriormente a instituciones públicas.

Según detalla la iniciativa, la inhabilidad alcanzaría a la Administración del Estado, los escalafones del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional.

En el caso del Parlamento, la restricción también se aplicaría a determinadas contrataciones y prestaciones a honorarios destinadas al ejercicio regular de asesorías jurídicas, legislativas o profesionales para comités, diputados y senadores.

La moción establece además que los abogados que ya trabajen en dichos organismos no podrán asumir este tipo de causas mientras permanezcan en sus cargos. Una eventual infracción podría derivar en la destitución, remoción o término del contrato, dependiendo de la institución y del estatuto aplicable.

RN presenta proyecto que impediría a abogados defensores de imputados por asociación criminal ingresar a organismos públicos

Para verificar el cumplimiento de la normativa, el juez competente o el Ministerio Público deberán informar a la Contraloría General de la República la identidad de los profesionales que intervengan como patrocinantes, apoderados o mandatarios en las causas comprendidas por la iniciativa.

Con esos antecedentes, la Contraloría mantendrá un registro destinado exclusivamente a fiscalizar las nuevas inhabilidades e incompatibilidades. Este podrá ser consultado por el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, sin afectar la autonomía de dichos organismos.

La propuesta excluye expresamente las actuaciones realizadas por abogados de la Defensoría Penal Pública, prestadores del servicio de defensa penal pública y profesionales de las Corporaciones de Asistencia Judicial y del nuevo servicio de Acceso a la Justicia. Tampoco se aplicaría a egresados de Derecho que realicen allí su práctica profesional gratuita.

De acuerdo con los fundamentos de la moción, esta distinción busca resguardar el derecho constitucional a defensa y evitar que la regulación afecte a quienes intervienen en estas causas como parte de una función institucional. Asimismo, el proyecto amplía la regla actualmente contemplada en el artículo 61 de la Ley de Drogas, que prohíbe a abogados de la Administración del Estado defender simultáneamente a imputados por delitos de esa normativa.

RN presenta proyecto que impediría a abogados defensores de imputados por asociación criminal ingresar a organismos públicos

El integrante de la comisión de Seguridad, Mauro González, sostuvo que “debemos cerrar los caminos al crimen organizado que comienza a penetrar los órganos del Estado. No se trata de discriminar, sino de establecer un estándar y un bloqueo a quienes libremente deciden defender a quienes intentan debilitar al Estado”.

Por su parte, el subjefe de bancada, diputado Eduardo Durán, afirmó que “tenemos que ser extremadamente rigurosos cuando se trata de proteger al Estado frente al avance del crimen organizado. Este proyecto busca evitar conflictos de interés y cerrar espacios para que quienes han decidido defender a imputados por narcotráfico, asociación criminal o terrorismo no puedan posteriormente incorporarse a organismos públicos donde podrían tener acceso a información o ejercer funciones especialmente sensibles”.

“No estamos cuestionando el derecho a defensa; estamos estableciendo estándares de probidad y resguardo institucional para quienes trabajan al servicio del Estado”, agregó Durán.

Finalmente, la diputada y segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, señaló que “el crimen organizado no solamente busca controlar territorios, también busca penetrar las instituciones. Por eso creemos que el Estado tiene que anticiparse y establecer barreras claras”.

“Si una persona decide ejercer profesionalmente la defensa de imputados por delitos vinculados al narcotráfico, el terrorismo o la asociación criminal, debe entender que esa decisión puede generar incompatibilidades con el desempeño posterior de determinadas funciones públicas. Lo que estamos haciendo es proteger nuestras instituciones y evitar que el crimen organizado encuentre nuevas vías para infiltrarlas”, agregó.