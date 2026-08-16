Ataques cruzados entre Ucrania y Rusia dejan al menos seis fallecidos en ambos países

Al menos seis personas murieron este domingo en una nueva jornada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, marcada por bombardeos con misiles y ofensivas masivas con drones en distintos puntos de ambos países.

En territorio ucraniano, los ataques rusos dejaron tres fallecidos. Dos de las víctimas se registraron en la región de Zaporiyia, en el sur del país, mientras que una tercera murió en la ciudad industrial de Krivói Rog, según informaron autoridades locales.

En paralelo, Ucrania lanzó una ofensiva con drones contra territorio ruso. De acuerdo con el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, cientos de aparatos fueron dirigidos hacia la capital y otras zonas del país, mientras las defensas aéreas rusas lograron interceptar parte de ellos.

Los ataques dejaron además tres personas fallecidas en la región rusa de Róstov, ubicada al suroeste del país.

Explosiones y alerta por misiles en Kiev

La capital ucraniana también fue escenario de nuevos ataques durante la madrugada. En concreto, la administración militar de Kiev activó una alerta aérea ante la amenaza de misiles balísticos, mientras el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, informó de una serie de explosiones.

Producto de la caída de escombros se registró un incendio en un edificio no residencial del distrito de Obolonski, además de vehículos incendiados y otro foco de fuego en un sector ubicado al sur del centro de la ciudad.

En tanto, durante la madrugada se activaron dos alertas aéreas, cada una con una duración aproximada de media hora.

Con todo, las autoridades no han informado de víctimas producto de esos ataques.

Escalada de ataques

Rusia ha intensificado durante los últimos meses el uso de misiles de largo alcance y drones contra distintas ciudades ucranianas. Kiev, por su parte ha incrementado sus operaciones con vehículos aéreos no tripulados contra objetivos ubicados dentro del territorio ruso.

En Moscú, Sobianin informó además que las defensas rusas derribaron 28 drones dirigidos contra la capital, en medio de una de las jornadas de mayor actividad aérea registradas recientemente entre ambos países.