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    Mendoza propone licitación conjunta entre Argentina y Chile para despejar el Paso Cristo Redentor

    La iniciativa impulsada por el gobierno de Alfredo Cornejo plantea contratar a una empresa especializada para trabajar en el corredor internacional durante los temporales. La propuesta será presentada en el próximo Comité de Integración Cristo Redentor, previsto para octubre en Mendoza.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Mendoza propone licitación conjunta entre Argentina y Chile para despejar el Paso Cristo Redentor (null)

    El Gobierno de Mendoza planteó modificar el sistema utilizado para mantener despejado el Paso Internacional Cristo Redentor, proponiendo que Argentina y Chile realicen una licitación internacional conjunta para contratar a una empresa especializada en el despeje de la ruta durante los temporales.

    La propuesta impulsada por el gobernador de la provincia argentina, Alfredo Cornejo, surgió luego de que el paso internacional permaneciera cerrado durante más de 30 días debido a intensas nevadas y condiciones meteorológicas adversas en alta montaña.

    Cornejo cuestionó el actual esquema de coordinación entre los organismos de ambos países y planteó la necesidad de contar con un mecanismo más rápido y permanente para las tareas de despeje del corredor.

    Mendoza propone licitación conjunta entre Argentina y Chile para despejar el Paso Cristo Redentor

    La iniciativa será presentada por Mendoza en el próximo Comité de Integración Cristo Redentor, previsto para octubre en la provincia. En esa instancia, el Ejecutivo mendocino buscará plantear la contratación conjunta de un servicio especializado para trabajar sobre el corredor internacional.

    Actualmente, en las tareas de limpieza y despeje intervienen distintos organismos nacionales de Argentina y Chile cada vez que un temporal afecta la alta montaña. Según explicó Cornejo, una empresa contratada específicamente para estas funciones podría actuar con mayor rapidez y contribuir a mantener operativa la ruta durante los períodos de nevadas.

    El gobernador puso como ejemplo a países que enfrentan fuertes nevadas durante buena parte del año y cuentan con compañías especializadas en el mantenimiento de rutas. En ese sentido, señaló que una empresa podría despejar un corredor en 48 o 72 horas, dependiendo de la magnitud del temporal, o extender los trabajos durante una semana en caso de un fenómeno excepcional.

    Cornejo indicó además que, según la información que recibió, el problema actual no estaría relacionado con la falta de máquinas, sino con la magnitud del temporal y, principalmente, con la necesidad de mejorar la coordinación entre los organismos que participan del operativo.

    Mendoza propone licitación conjunta entre Argentina y Chile para despejar el Paso Cristo Redentor
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