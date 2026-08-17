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    Ucrania lanza su mayor ataque con drones contra Rusia en más de un año

    La embestida ucraniana volvió a focalizar a los centros de distribución de la empresa Wildberries y envió cientos de aparatos sobre Moscú, dejando al menos seis muertos, mientras Rusia respondió con misiles sobre Kiev.

    Por 
    Ignacio Vera
    Un empleado de Wilberries camina al lado del fuego desatado tras los ataques. Foto: Archivo

    Ucrania lanzó durante la madrugada del domingo uno de los mayores ataques aéreos contra Rusia desde el inicio de la invasión, con cientos de drones dirigidos contra Moscú y otros puntos del territorio ruso. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado más de 800 de los vehículos no tripulados, mientras las autoridades locales reportaron al menos seis muertos, según señaló CNN.

    La ofensiva confirmó la intensificación de la guerra de drones entre ambos países. Kiev ha multiplicado en los últimos meses sus ataques con drones contra objetivos en territorio ruso, entre ellos almacenes, plantas industriales y refinerías, en un intento por golpear la economía y la logística militar de Moscú.

    La agencia estatal rusa TASS calificó el ataque como el mayor registrado desde comienzos de año, con buena parte de los drones dirigidos hacia la región de Moscú, donde reside gran parte de la élite política y económica del país. El gobernador de la región, Andrey Vorobiev, indicó que las defensas aéreas y las unidades de guerra electrónica derribaron y neutralizaron 187 drones sobre la capital rusa.

    Golpe a la logística rusa

    El ataque más visible se registró en Podolsk, al sur de Moscú, donde un incendio de gran magnitud consumió un almacén de la empresa de distribución Wildberries, considerada el equivalente ruso de Amazon. Según el Ejército ucraniano, la instalación tenía una superficie de 250.000 metros cuadrados. The Guardian, citando fuentes rusas, situó la cifra en 200.000 metros cuadrados.

    Kiev sostiene que Wildberries gestiona suministros para el Ejército ruso y ha convertido a la compañía en uno de sus blancos prioritarios. Durante el último mes, Ucrania ha atacado cerca de 20 almacenes y edificios vinculados a la firma y afirma haber alcanzado 7 de sus 10 centros logísticos más grandes, de acuerdo con el diario británico.

    Vorobiev afirmó que el ataque contra el almacén fue “uno de los ataques con drones más masivos de los últimos tiempos” y aseguró que no hubo heridos en el lugar. Un hombre de 83 años murió, sin embargo, en un ataque con drones ocurrido durante la jornada en otra zona de la región de Moscú.

    Otros cinco ataques mortales se concentraron en Rostov, en el sur de Rusia y fronteriza con Ucrania, según el gobernador de esa región. El Ejército ucraniano afirmó haber atacado allí una empresa del complejo industrial de defensa que produce propulsores sólidos para cohetes destinados a distintas armas rusas. El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, aseguró haber interceptado drones en más de 17 regiones del país, principalmente en el sur y el oeste.

    Fuego cruzado

    Mientras Ucrania golpeaba territorio ruso, Rusia continuó sus ataques sobre Kiev con una combinación de misiles y drones. Seis personas resultaron heridas en la capital ucraniana durante la madrugada del domingo, según informó el presidente Volodymyr Zelensky, quien reportó daños en una librería del centro de la ciudad. El incendio provocado por los ataques destruyó gran parte del mercado de libros Petrovka, en el distrito de Obolonskyi.

    Las ciudades de Kremenchuk y Kryvyi Rih, en el centro del país, también fueron alcanzadas por misiles balísticos. Dos personas murieron en Kryvyi Rih y otra en Sumy, en el norte de Ucrania. Trece empleados de una planta siderúrgica en Kryvyi Rih resultaron heridos y uno falleció, según informó ArcelorMittal, empresa que opera la instalación.

    Ucrania no logró interceptar ninguno de los misiles balísticos lanzados durante la noche, de acuerdo con un comunicado de su Fuerza Aérea, lo que evidenció nuevamente la escasez de interceptores del país. Zelensky precisó que Rusia lanzó la semana pasada más de 1.550 drones de ataque, cerca de 1.560 bombas aéreas guiadas y 62 misiles contra distintas ciudades ucranianas. “No se puede permitir que los interceptores europeos permanezcan almacenados. Hay que proteger vidas. Hay que detener a Rusia”, dijo el mandatario. Sus reservas de interceptores Patriot, de fabricación estadounidense, se agotaron, lo que deja a Ucrania prácticamente sin defensa contra los misiles balísticos de alta velocidad, consignó el mismo medio.

    El flanco de la OTAN

    La guerra aérea también se extendió hasta el espacio de la OTAN. Un dron no identificado fue derribado el domingo sobre territorio rumano por un caza F-18 del Ejército del Aire español que cumplía una misión de vigilancia de la Alianza Atlántica, según confirmó el Ministerio de Defensa de Bucarest.

    Según reportó El País, los sistemas de radar rumanos detectaron el aparato a las 4.44 horas, ingresando desde Moldavia a unos 24 kilómetros al norte de Galati, ciudad fronteriza. “El dron fue derribado con éxito por el avión F-18 a las 05.01”, informó la cartera rumana, que localizó después los restos en una zona despoblada entre las localidades de Baleni y Cudalbi. Un portavoz militar de la OTAN señaló que el aparato “parece ser ruso”.

    El ministro de Defensa rumano, Radu Miruta, afirmó que “Rumania defiende su espacio aéreo y nuestros aliados están con nosotros” y subrayó que el país se ubica en la primera línea de defensa de la Unión Europea. Se trataría del cuarto dron derribado sobre suelo rumano desde finales de julio. En los tres incidentes anteriores fueron cazas F-16 rumanos los que abatieron los aparatos.

    Rumania comparte más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania y ha registrado más de 30 incursiones de drones desde el inicio de la invasión rusa, más de la mitad de ellas solo este año. El episodio más grave ocurrió el 20 de mayo, cuando un aparato de origen ruso se estrelló contra un edificio residencial en Galati e hirió a una madre y su hijo.

    Más sobre:InvasiónInvasión a gran escalaUcraniaRusiaMoscúZelenskyWildberriesOTANRumaniaMundo

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