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    Fernando Ortiz pasa la página tras empatar ante O’Higgins: “Hay que preparar el clásico con la U sin importar los puntos”

    Pese a dejar escapar la victoria sobre los minutos de descuento, el entrenador albo valoró el punto obtenido frente al Capo de Provincia. En esa línea, adelantó el choque de la próxima semana con los azules.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Fernando Ortiz abordó el empate de Colo Colo ante O'Higgins y el Superclásico que se avecina frente a la U ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo tuvo el triunfo en sus manos, pero se le escurrió en los minutos de descuento. El Cacique acabó igualando por 2-2 ante O’Higgins y redujo su ventaja con Universidad de Chile en la Liga de Primera. Ahora son 10 unidades de diferencia, justo antes del Superclásico en el Estadio Nacional.

    Al término del partido, el entrenador Fernando Ortiz exhibió la desazón por la igualdad, aunque, de todas formas, valoró la sumatoria de puntos. “Te deja un sabor amargo, porque prácticamente pasaba esa situación de juego de ellos y se terminaba el partido. No hay que dejar de lado el mérito del rival, que hizo un buen partido, Me gustó mucho, no hay restarle crédito a esa intensidad. Sumamos, eso es lo importante. Ahora hay que preparar la semana y hacer un buen clásico”, aseguró.

    El DT abordó los errores que derivaron en el tardío gol de los celestes. “No puedo llegar a decir qué faltó para culminar las situaciones de juego. Acabo de ver la jugada del gol y lo tienen bien marcado, son virtudes del rival. Gabriel (Maureira) se resbala y eso nos perjudica. También se lo dije a Diego (Ulloa), pero no es culpa de él. Son situaciones que tenemos que resolver con la experiencia que tenemos. Último minuto y la pelota se tiene que reventar. El fútbol tiene esas cosas”, dijo.

    Colo Colo dejó escapar la victoria ante O'Higgins ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En esa línea, el argentino optó por dar vuelta la página y fijó el rumbo en el vital choque con los azules. “Hay que preparar el clásico con la U sin importar la diferencia de puntos. Desde el primer día que me senté acá dije que a Colo Colo le juegan de forma diferente. Muchos equipos intentan hacer el partido que salve el año, es algo que sabemos todos cuando se enfrenta a un equipo tan grande como Colo Colo. Nosotros tenemos que estar preparados para esas situaciones y resolverlas”, puntualizó.

    Seguido de lo anterior, Ortiz dejó en claro su ambición. “Cada vez que se juega un clásico de magnitud se deja de lado las diferencias. Para mí, los clásicos no se juegan, sino que se ganan. Creo que se puede llegar a definir por detalles, pero el que tenga más ganas de sacar el clásico adelante se va a llevar un buen resultado”, concluyó.

    Tras este mensaje, Colo Colo se alista para un compromiso que puede ser definitorio para el destino del título. En caso de obtener un triunfo, se vuelve a escapar a 13 puntos. Sin embargo, si caen, la brecha de reducirá a solo siete unidades. El domingo 23 de agosto, a las 15 horas, se decide gran parte de la Liga de Primera.

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