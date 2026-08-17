Alemania ordena evacuar parcialmente zona fronteriza con Bélgica por gran incendio que ha destruido 3 mil hectáreas

Las autoridades alemanas ordenaron la noche de este domingo evacuar parcialmente la localidad de Monschau, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, fronteriza con Bélgica, por causa del gran incendio declarado en la reserva natural de Haute Fagnes -los Altos Pantanos- que ya ha consumido más de 3.000 hectáreas.

“Debido al incendio en curso y a la propagación del humo, y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas, el equipo de gestión de emergencias de la ciudad de Monschau ordenó la evacuación inmediata de las calles Ruitzhof y Geisberg”, anunció el ayuntamiento.

La declaración de la localidad alemana fue emitida horas después de señalar que no existían indicios que condujeran a ordenar evacuaciones.

El consistorio insistió a los residentes de las calles mencionadas a “abandonar la zona por sus propios medios”.

Además, se habilitó un albergue el Instituto Simmerath, en el número 40 de la calle Walter Bachmann.

“Este refugio cuenta con personal de emergencias”, agrega el comunicado que, a su vez, precisó que la evolución del incendio será evaluada “continuamente”.

La medida afectó, según informó la agencia alemana de noticias DPA, a al menos 17 viviendas y hasta 30 personas que resultaron afectadas por el fuego.

En relación con las labores de extinción del fuego, el equipo de gobierno de Monschau sostuvo que las mismas cuentan con el apoyo de personal de emergencias del Cuerpo de Bomberos de Aquisgrán, población alemana fronteriza también con Bélgica, así como con el de los Bomberos de la región metropolitana.

El incendio declarado en la reserva natural de Hautes Fagnes se ha convertido en el segundo más grande jamás registrado en el país al haber arrasado más de 3.000 hectáreas.

De hecho, cada vez está más cerca del devastador fuego de 1911, también en la misma zona, y conocido como “el infierno de Dante”, el cual calcinó cerca de 4.000 hectáreas.