“Dime en qué trabajas... y te diré quién eres”: tres series premiadas para maratonear en el Día del Trabajador

Desde Metrópolis y Tiempos Modernos hasta hoy, el cine y la serialidad han encontrado en el mundo del trabajo una fuente de inspiración, un espejo incómodo, pero necesario.

¿Cuánto nos define nuestro trabajo? Este descanso del 1 de mayo, puede ser una buena ocasión para pensarlo, y maratonear 3 series premiadas, que miran mundo laboral y su lugar en nuestras vidas:

Severance, en Apple Tv. Su premisa es tan simple como perturbadora: dividir quirúrgicamente la mente entre la vida laboral y la personal. En teoría, el equilibrio perfecto. En la práctica, una pesadilla. Los empleados de Lumon Industries existen como dos versiones separadas: los “innies”, atrapados eternamente en la oficina, y los “outies”, que no saben qué hacen durante la jornada. Lo que parece una solución al estrés termina revelando algo más oscuro: la deshumanización total. Así, expone la fantasía de poder separar el trabajo de la vida en una era donde todo está conectado.

Con más de 10 versiones en todo el mundo, The Office ya es una serie de culto, en especial su protagonista, el inquietante y a la vez querible Michael Scott. Esta comedia es una radiografía afilada de la vida laboral moderna. Inspirada en la versión original de Ricky Gervais,la serie muestra oficinas donde el tiempo se diluye entre reuniones inútiles, liderazgos torpes y tareas que no siempre tienen sentido. The Office se ríe del sistema, pero también de nosotros.

En AppleT V, “Silo” interpreta la problemática laboral en clave de ciencia ficción. Basada en las novelas de Hugh Howey, describe una sociedad donde miles de personas viven en un silo subterráneo de 144 niveles, convencidas de que el exterior es inhabitable. Una jerarquía estricta donde la ubicación física define tu lugar en la sociedad: mientras más arriba, más poder. Mientras más abajo, el trabajo es más duro. Entonces aparece Juliette, una ingeniera que abre los ojos y comienza a cuestionar el orden establecido.

Quizás, estas series no nos den todas las respuestas. Pero si el espacio para reflexionar, cuestionarnos y, este 1 de mayo, disfrutar el descanso