SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    “Dime en qué trabajas... y te diré quién eres”: tres series premiadas para maratonear en el Día del Trabajador

    ¿Cuánto nos define nuestro trabajo? Este descanso del 1 de mayo, puede ser una buena ocasión para pensarlo, y maratonear 3 series premiadas, que miran el mundo laboral y su lugar en nuestras vidas. Acá te lo contamos.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Desde Metrópolis y Tiempos Modernos hasta hoy, el cine y la serialidad han encontrado en el mundo del trabajo una fuente de inspiración, un espejo incómodo, pero necesario.

    ¿Cuánto nos define nuestro trabajo? Este descanso del 1 de mayo, puede ser una buena ocasión para pensarlo, y maratonear 3 series premiadas, que miran mundo laboral y su lugar en nuestras vidas:

    Severance, en Apple Tv. Su premisa es tan simple como perturbadora: dividir quirúrgicamente la mente entre la vida laboral y la personal. En teoría, el equilibrio perfecto. En la práctica, una pesadilla. Los empleados de Lumon Industries existen como dos versiones separadas: los “innies”, atrapados eternamente en la oficina, y los “outies”, que no saben qué hacen durante la jornada. Lo que parece una solución al estrés termina revelando algo más oscuro: la deshumanización total. Así, expone la fantasía de poder separar el trabajo de la vida en una era donde todo está conectado.

    Con más de 10 versiones en todo el mundo, The Office ya es una serie de culto, en especial su protagonista, el inquietante y a la vez querible Michael Scott. Esta comedia es una radiografía afilada de la vida laboral moderna. Inspirada en la versión original de Ricky Gervais,la serie muestra oficinas donde el tiempo se diluye entre reuniones inútiles, liderazgos torpes y tareas que no siempre tienen sentido. The Office se ríe del sistema, pero también de nosotros.

    En AppleT V, “Silo” interpreta la problemática laboral en clave de ciencia ficción. Basada en las novelas de Hugh Howey, describe una sociedad donde miles de personas viven en un silo subterráneo de 144 niveles, convencidas de que el exterior es inhabitable. Una jerarquía estricta donde la ubicación física define tu lugar en la sociedad: mientras más arriba, más poder. Mientras más abajo, el trabajo es más duro. Entonces aparece Juliette, una ingeniera que abre los ojos y comienza a cuestionar el orden establecido.

    Quizás, estas series no nos den todas las respuestas. Pero si el espacio para reflexionar, cuestionarnos y, este 1 de mayo, disfrutar el descanso

    Más sobre:Día del TrabajoMarcha Día del Trabajadorprotestas Día del TrabajadorRecorrido marcha del Día del TrabajadorA que hora es la marcha del Día del Trabajador

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Más de 230 mil personas corearon los éxitos de 31 Minutos en el Zócalo de México

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin

    Ministro Rau anuncia que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    ¿Qué necesitan? Marcelino Núñez va por el ascenso a la Premier League y Ben Brereton busca los playoffs de la Championship

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos

    Servicios

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del viernes 1 de mayo

    Revisa el calendario de la restricción vehicular 2026 que comienza el próximo lunes

    Revisa el calendario de la restricción vehicular 2026 que comienza el próximo lunes

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador
    Chile

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    PPD inscribe lista única para su directiva nacional de cara a elecciones internas

    Carabineros detiene a sujeto por posesión de 57 plantas de cannabis en su domicilio

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin
    Negocios

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin

    Ministro Rau anuncia que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio

    Gobierno descarta revocar concesión de Enel por cortes de energía de 2024: “Cumple con los estándares exigidos”

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos
    Tendencias

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    ¿Qué necesitan? Marcelino Núñez va por el ascenso a la Premier League y Ben Brereton busca los playoffs de la Championship
    El Deportivo

    ¿Qué necesitan? Marcelino Núñez va por el ascenso a la Premier League y Ben Brereton busca los playoffs de la Championship

    De revelación de la Liga MX a un incierto futuro: la incertidumbre de Josué Ovalle tras la desaparición de Mazatlán

    Javier Castrilli discute designación mundialista de Cristián Garay: “Nunca fue un árbitro que me llenara por completo”

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

    Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos
    Mundo

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos

    Venezuela firma acuerdos energéticos con empresas de EE.UU. para impulsar producción de petróleo y gas

    Honduras se retira de la Corte Centroamericana de Justicia

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos