Reducciones en el desfile del Día de la Victoria y eventual tregua con Ucrania: ¿Está pasando Putin un mal momento?
Las restricciones a las aplicaciones de mensajería y la interrupción del servicio de internet le están pasando la cuenta al Presidente ruso, que no solo ha visto caer sus niveles de popularidad, sino que también ha sido objeto de críticas incluso de destacados influencers. A ello se suma los cambios en el desfile por el día de la Victoria. Acá te lo contamos.
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