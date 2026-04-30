Estreno mundial de El diablo viste a la moda 2: Detalles de la trama y la evolución sus personajes (sin spoilers)
Llegó el esperado día. La secuela de una de las películas más populares de la década del 2000 está disponible en carteleras de todo el mundo.
Tras 20 años, la historia regresa en un contexto completamente distinto: la moda enfrenta transformaciones digitales, cambios generacionales y nuevas exigencias sociales.
Acá te lo contamos.
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