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    Estreno mundial de El diablo viste a la moda 2: Detalles de la trama y la evolución sus personajes (sin spoilers)

    Llegó el esperado día. La secuela de una de las películas más populares de la década del 2000 está disponible en carteleras de todo el mundo.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Tras 20 años, la historia regresa en un contexto completamente distinto: la moda enfrenta transformaciones digitales, cambios generacionales y nuevas exigencias sociales.

    Acá te lo contamos.

    Más sobre:LT ExplicaEl diablo viste a la moda 2CinePelículasModa

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