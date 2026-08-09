De la Espriella toma posesión de su nuevo gabinete para poner en marcha su programa de gobierno

El gabinete del nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella. Foto: @defensoresco en X.

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presidió este sábado la toma de posesión de los integrantes de su gabinete, con el que busca poner en marcha cuanto antes su programa de gobierno denominado “Patria Milagro”.

El acto se celebró en el Salón Pichincha de Cali, donde el mandatario formalizó el nombramiento de los ministros que integrarán su Ejecutivo, en un acto que marca el inicio de su etapa de gestión frente al país.

El nuevo consejo estará integrado por Tomás Ponce, como ministro de Relaciones Exteriores; Omar Bolaño, al frente de Hacienda; Miguel Gómez, en Defensa; Alfonso Cárdenas, en Justicia; Jorge Eduardo Moreno, en Interior, e Indalecio Dangond, en Agricultura.

A estos nombramientos se suman Ana María Vesga, como ministra de Salud; Natalia López, en Trabajo; Mauricio Gómez, al frente de Comercio, Industria y Turismo; Víctor Montes, como ministro de Educación; María Mohemi, en Energía, y Fabio Arango, responsable de Minas.

El equipo de gobierno de De la Espriella lo completan Elsa Neira, en Transporte; Andrés Beltrán, en Vivienda, Ciudad y Territorio; Alejandra Falla, en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Paola Holguín, en Culturas, Artes y Saberes; Julienne Zárate, como ministra del Deporte, y Claudia Benavides, al frente de Ciencia, Tecnología e Innovación.

#ATENCIÓN | El presidente de la República, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), posesionó en Cali a los 18 ministros que integran su gabinete, conformado por nueve mujeres y nueve hombres, así como a integrantes clave de su equipo de Presidencia.



El nuevo gabinete tendrá… pic.twitter.com/byMi3J6SV5 — Defensores de la Patria (@defensoresco) August 8, 2026

Durante el acto, el jefe de Estado defendió la necesidad de que su gabinete comience a trabajar desde el primer día para desarrollar los compromisos asumidos y ofrecer resultados concretos a la población colombiana.

Junto al gabinete ministerial, De la Espriella designó también a Andrés Barreto como secretario jurídico de la Presidencia, a Gonzalo Gómez como jefe de Despacho, a Valeria Latsurie como gerente de Regiones y a María Fernanda Sandoval como directora de Comunicaciones y Prensa.

La ceremonia de posesión marca el inicio formal del equipo encargado de ejecutar las principales líneas de la denominada “Patria Milagro”, el programa en torno al cual el presidente colombiano pretende orientar su mandato.