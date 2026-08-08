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    Concha y Toro se benefició del Mundial de Fútbol y sufrió por las olas de calor

    La viña chilena auspició a la selección mexicana en el mercado estadounidense, lo que alentó las ventas de distribuidores. En Europa, las altas temperaturas dañaron el consumo de vinos tintos.

    Víctor CofréPor 
    Víctor Cofré
    11 Junio 2026 Cómo viven las comunidades extranjeras el Mundial en Chile. Foto debut México Copa Mundial de Fútbol de 2026 . Mall Sport Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Concha y Toro reportó esta semana sus resultados al segundo trimestre: la compañía ha resistido los embates de la crisis de consumo del vino a nivel global y en el período abril-junio de 2026, elevó sus utilidades en un 2,1%, a $ 19.407 millones, aunque en el primer semestre bajaron 14%, hasta $ 28.186 millones. En la primera mitad del año, las ventas cayeron 6,2%, a $ 425.895 millones, mientras el volumen de vino descendió 4%. Esas son las cifras generales.

    La compañía, controlada por la familia Guilisasti, tuvo otros desempeños específicos que fueron detallados en su presentación a inversionistas de esta semana.

    El efecto Mundial. La empresa informó que sus marcas prioritarias Casillero del Diablo y Bonterra tuvieron depletions (venta de distribuidores al retail) crecieron a doble dígito “impulsadas por el Mundial de Futbol 2026 y

    por el auspicio de la selección mexicana de fútbol”.

    La marca Casillero del Diablo es auspiciador oficial de la selección mexicana, pero solo para Estados Unidos, desde 2025

    “El timing era perfecto por el Mundial de Norteamérica 2026”, dice Rodrigo Maturana, presidente de ventas y marketing de VCT USA, filial de distribución de Concha y Toro en ese país. “Los resultados obtenidos hasta ahora son positivos y reflejan la efectividad de una estrategia enfocada en aumentar la visibilidad y disponibilidad de la marca en mercados clave”, agregó Maturana. Los depletions corresponden a las ventas de VCT USA al retail, por lo que reflejan la demanda real. Las ventas a esa filial es la cifra que se reporta: en Estados Unidos, cayeron 9,5% en dólares en el segundo trimestre, completando una baja de 18,7% en el semestre terminado en junio.

    Olas de calor en Europa. En la primera mitad del año, Brasil creció 21,4%; México un 13,6% y Canadá un 6,3%. Son los mercados con las mayores alzas, a diferencia de una caída de 4,3% en el semestre en Europa y de 6,8% en el segundo trimestre. “Las olas de calor debilitaron consumo de vino tinto”, reportó la empresa sobre el mercado europeo. En Asia, el desplome fue de 26,7% en el primer semestre. El grupo mencionó dos factores: la apreciación del yen en Japón, que afectó poder de compra de consumidores; y un consumo más débil que desencadenó ajustes de inventarios en distribuidores en China y Corea del Sur.

    Cervezas a la baja. En el primer semestre, la venta de licores y cervezas descendió 17,2%, con una inclinación negativa aún mayor, de 23,8%, en el período abril-junio, en valor. En volumen, en este último lapso retrocedió 18,9%. La variación se produjo, dijo Concha y Toro, en “un contexto de condiciones de mercado desafiantes para nuestros productos, especialmente la marca internacional de cerveza Miller. Las marcas Kross y Odissea registraron caídas de un dígito medio”, apuntó. El segmento representa, en todo caso, un 3,9% de las ventas totales de Concha y Toro.

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