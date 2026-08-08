Choque entre miniván y camión provoca nueve muertes en Cusco

Imagen referencial de la Policía Nacional peruana, obtenida de la cuenta de @PoliciaPeru en X

Un fatal accidente de tránsito entre una miniván y un camión remolque se registró durante este sábado en la ciudad Cusco de Perú.

Los vehículos colisionaron alrededor de las 02:00 horas (07.00 GMT) de este sábado en el kilómetro 250 de la vía regional hacia Arequipa, en el distrito de Pallpata, provincia de Espinar.

La miniván impactó la parte posterior del camión de carga, que se habría detenido en el trayecto, según el medio peruano La República. Las causas del siniestro todavía son materia de investigación.

Preliminarmente, el choque dejó un saldo de nueve muertes y seis heridos, que fueron auxiliados por la Policía de Carreteras y trasladados al hospital de Espinar.

Según consignó el citado diario, dentro de los lesionados figuran un hombre y cinco mujeres. Los fallecidos corresponden al conductor del vehículo menor y a ocho pasajeros del mismo, consistentes en tres mujeres y cinco hombres.

En terreno, la Policía Nacional y el Ministerio Público se encuentran realizando las diligencias correspondientes respecto a la colisión.