¿Por qué la aprobación del Presidente Kast cayó a su nivel más bajo según Cadem?
"Todas las declaraciones, la serie de errores, de la semana pasada repercutieron en la aprobación presidencial", afirmó en Desde la Redacción María José O'Shea, directora ejecutiva de Narrativa by Cadem. ¿Cómo ha impactado la ausencia de un plan en seguridad en la valoración ciudadana al gobierno?, ¿cuánto impactan las declaraciones "desafortunadas" de autoridades? Revisa en el video al análisis completo.
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