Money Talks | Petra Funeraria: empresarias de la muerte
Sofía Aldea, Luisa Prieto y Manuela Jobet decidieron emprender en algo inédito: una funeraria y así nació "Petra Funeraria", que ha logrado renovar un mercado con una propuesta muy renovada tanto en la estética como en el servicio. En esta entrevista Sofía Aldea nos cuenta las motivaciones detrás del proyecto y sus proyecciones. "No trabajamos para la gente que se muere, sino para los que se quedan", explica Sofía.
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