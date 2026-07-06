“Vinculación con el medio”: la clave de un importante instituto profesional para apoyar a las comunidades

El rol social de las instituciones de educación superior se ha ido consolidando cada vez más a lo largo del país con la ejecución de proyectos y relaciones que impactan de manera positiva o que resuelven problemas sentidos por la ciudadanía, además del diálogo necesario con el sector productivo para alinear la formación y la capacitación a las necesidades reales de la economía local.

“La vinculación con el medio está embebida en nuestra misión; es parte de nuestras declaraciones institucionales, donde incorporamos de forma explícita el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de cada territorio. Se ancla en nuestro Plan Estratégico Institucional y se despliega como función misional en todo el país y más allá de sus fronteras”, sostiene Marcela Vaccaro Rivera, vicerrectora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones de AIEP, institución que posee 25 sedes repartidas entre Calama y Castro, además de la sede AIEP Online.

¿Por qué es relevante para AIEP y sus estudiantes estar activos en los territorios?

La razón de su relevancia es concreta: buena parte de nuestros estudiantes son adultos que trabajan y viven donde estudian. Para ellos, la frontera entre formarse y vincularse con su entorno productivo es delgada: el medio no es un destinatario lejano, es el lugar del que vienen y al que vuelven cada día. Por eso, ubicamos la vinculación en el corazón del pilar de crecimiento de nuestro ecosistema formativo; es parte de cómo entendemos qué significa formar.

¿Cuáles son los ejes y atributos de la política de vinculación con el medio de AIEP?

Tenemos tres atributos que la definen. El primero es la bidireccionalidad: no entregamos servicios a una comunidad, codiseñamos soluciones con ella, integrando actores públicos, privados y comunitarios en una relación horizontal. El segundo es la pertinencia territorial: cada sede lee el ecosistema productivo de su región, porque lo que sirve en una zona minera no es lo que sirve en una agrícola o de servicios. Y el tercero es la integración con la innovación y la sostenibilidad como sello formativo, presente de manera transversal en todas las carreras, no como un electivo. El principio que ordena todo esto es exigente: la pregunta no es cuántas actividades realizamos (cada año son más de dos mil, con la participación de 40 mil estudiantes y 15 mil beneficiarios), sino qué cambió en el territorio donde operamos. Es una vinculación medida y acreditada, sometida al mismo estándar de mejora continua que el resto de nuestro quehacer. La cifra que importa no es el volumen, sino que el efecto y contribución, porque el país necesita una educación superior anclada en sus territorios y no flotando por encima de ellos.

¿Qué estrategia ha desplegado AIEP con los sectores productivos locales?

Como existe un descalce entre las competencias laborales que necesita el sector productivo y las que verdaderamente existen, nuestro enfoque se basa en codiseñar la oferta formativa en conjunto con los actores productivos de cada región, incluyendo el reconocimiento de los aprendizajes previos de quienes ya tienen experiencia laboral, y acompañar trayectorias completas con educación continua, actualización y reconversión, tanto para personas como para empresas.