Estudiar sin dejar el trabajo ni descuidar la familia: las ventajas de la buena educación online

El crecimiento exponencial de la educación online en el sector técnico-profesional es una realidad que llegó para quedarse. El último estudio que caracterizó dicha situación, realizado por Vertical, indicó que la modalidad online concentra cerca del 48% del crecimiento del subsistema técnico profesional.

“La educación online no es una opción alternativa: es la forma en que la educación superior se pone a disposición de la mayoría”, sostiene María José Orellana, directora de AIEP Online.

¿Cuál es el papel de la educación en modalidad 100% online en Chile?

En un país de más de 4.300 kilómetros de extensión, con profundas desigualdades territoriales, la modalidad online cumple un rol democratizador concreto. No reemplaza la presencialidad: amplía el acceso a quienes el sistema tradicional no alcanza. En AIEP Online esto significa permitir que las personas estudien sin abandonar su trabajo, su familia ni su territorio. Pero acceder no se reduce a conectarse a una plataforma: requiere acompañamiento, flexibilidad y calidad académica. Ese es el estándar que el sistema debe sostener.

¿Cuál es el perfil de los estudiantes online y cómo se integra el concepto de “empleabilidad adaptativa” que propone AIEP?

El estudiante online en Chile ya no es el joven recién egresado de la enseñanza media. Según Vertebral, su edad promedio es de 39,7 años; el 89,6% trabaja mientras estudia, el 58,3% tiene personas a su cargo, y el 75,2% es primera generación universitaria en su familia. Este perfil no es marginal: es el perfil del futuro de la educación superior. Con una esperanza de vida cercana a los 82 años y trayectorias laborales cada vez más largas, formarse una sola vez en la juventud dejó de ser viable. El reskilling y el upskilling pasan a ser imperativos nacionales. Aquí entra la empleabilidad adaptativa: no como indicador estático, sino como capacidad viva de mantenerse vigente. En AIEP Online esto se traduce en formatos flexibles, reconocimiento de aprendizajes previos y trayectorias formativas que se reconfiguran según lo que cada estudiante necesita en cada etapa de su vida laboral.

¿Cómo impacta la IA en esta modalidad formativa y cómo se asegura la calidad?

El riesgo de una educación online mal concebida es reducirse a una biblioteca de contenidos digitales. La IA, bien integrada, hace lo contrario: permite una educación más predictiva, más cercana y con acompañamiento estratégico real. En AIEP fuimos la primera institución de educación superior en Chile en incorporar inteligencia artificial en su modelo educativo, con módulos de IA en todas las carreras, porque permite detectar brechas de aprendizaje, personalizar rutas y dar retroalimentación oportuna que un docente, por sí solo, no puede sostener. Y el sector productivo, además, ya no demanda profesionales que conozcan la IA, sino que sepan aplicarla en contextos concretos.

Por su parte, la calidad se asegura con diseño pedagógico, estándares académicos verificables, evaluación permanente y acompañamiento efectivo. Cuando esos estándares se cumplen, el mercado lo reconoce. El sector privado ya validó la calidad de esta modalidad. La discusión hoy es cómo el sistema completo termina de asumir lo que el mundo del trabajo ya reconoce.