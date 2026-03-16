Tiene 80 mil alumnos: quién es el nuevo rector a cargo de uno de los institutos profesionales más grandes del país

Nacido en Arequipa, Perú, y formado en Chile, Christian Haeberle, ingeniero comercial de la U. Gabriela Mistral y magíster en Administración de Empresas de la U. Católica de Chile, se radicó en el país para asumir desde inicios de este año la rectoría de AIEP, trayendo consigo la experiencia de haber diseñado las exitosas estrategias de desarrollo de las universidades Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Privada del Norte (UPN), además del instituto profesional Cibertec.

Con una década ligado a AIEP, conoce bien las fortalezas de este instituto profesional que ha mostrado un crecimiento exponencial, llegando a 25 sedes entre Calama y Castro -incluyendo AIEP Online-, en las que estudian 80 mil personas en alguna de las 92 carreras profesionales y técnicas de nivel superior ofrecidas.

“La educación técnico profesional en Chile enfrenta desafíos estructurales que exigen una mirada estratégica de largo plazo. La pertinencia formativa, la empleabilidad efectiva y sostenible, y la articulación con la educación media técnico profesional y con la universitaria son trascendentales para entregar las herramientas que las personas necesitan y que los mercados y las industrias demandan”, afirma Haeberle.

El 63% de la matrícula de AIEP corresponden a estudiantes que trabajan. ¿A qué se debe este fenómeno y qué desafíos implica para la formación?

Nuestro modelo educativo permite que nuestras alumnas y alumnos puedan compatibilizar sus estudios, trabajo y su vida personal y familiar. Nos hacemos cargo de esta nueva realidad, porque entendemos que las trayectorias laborales son dinámicas y que la formación debe adaptarse a ellas. En ese marco, estamos impulsando trayectorias modulares con certificaciones intermedias que permiten avanzar por etapas y validar aprendizajes a lo largo del proceso formativo. Me explico: un estudiante de AIEP no necesita esperar al final de su carrera para obtener un reconocimiento formal, pudiendo acreditar competencias progresivamente, con valor verificable en el mercado laboral. Asimismo, reconocemos los aprendizajes previos y en especial la experiencia laboral significativa. Nuestro programa AIEP Advance está diseñado para mayores de 25 años con título técnico, permitiendo obtener un título profesional entre uno y tres años, 100% online. Esta oferta al estudiante adulto la estamos coronando con programas de reconversión y especialización de corta duración, alineados con sectores productivos en transformación.

¿Cuál es la mirada de fondo en esta estrategia de apoyo al estudiante adulto?

Queremos ser una respuesta sólida en materia formativa frente los cambios que está experimentando el mundo y el mercado laboral, en el cual las personas tienen que actualizar sus competencias, especializarse o reorientar su trayectoria sin que tengan que poner en pausa su vida laboral.

En específico, ¿cómo analiza la consolidación de la educación online en los últimos años?

La educación online está validada internacionalmente y es la mejor opción para un porcentaje importante de la población, pero requiere de estándares claros de calidad, acompañamiento académico efectivo y un diseño pedagógico que garantice aprendizajes significativos. Por eso, estamos proyectando un modelo híbrido robusto que combine la formación online con altos niveles de interacción entre estudiantes y docentes, actividades presenciales prácticas en talleres y laboratorios, que son fundamentales en la formación técnico profesional.

Lazos con el mundo productivo

¿Qué relación tienen con el mundo productivo para alinear la formación con los perfiles que requieren las diversas industrias?

Este es un punto clave. Nuestra relación con el mundo productivo es un componente estructural de nuestro modelo formativo. Proyectamos fortalecerla a través de consejos asesores sectoriales, donde representantes del mundo empresarial participen activamente en la actualización de perfiles de egreso y mallas curriculares. También vamos a impulsar nuevos convenios de colaboración que amplíen las oportunidades de prácticas profesionales, el desarrollo de proyectos aplicados y esquemas de formación dual, integrando tempranamente a los estudiantes en entornos reales de trabajo. Nuestro objetivo es convertirnos en socios estratégicos de la industria en la formación del talento que necesita el país.

¿Cómo se logra esta relación con el mundo productivo en un contexto de disrupción tecnológica?

En AIEP entendemos que no basta con formar especialistas en tecnología: cada técnico y profesional, independiente de su área, debe comprender cómo las herramientas de inteligencia artificial, la robótica y la automatización impactan su sector para ser capaces de interactuar con ellas de manera productiva y ética. Por eso, tomamos una decisión estratégica: integramos la inteligencia artificial generativa en el currículo de todas nuestras carreras. Esto incluye alfabetización digital avanzada en todos los programas para asegurar que nuestros estudiantes desarrollen habilidades en el uso estratégico de herramientas tecnológicas, gestión de información y trabajo colaborativo en entornos digitales. La tecnología ya no es una opción, sino que un requerimiento mínimo.