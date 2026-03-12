“Es la única forma de sacar una nueva carrera”: la profesora de Rapa Nui que comenzó a estudiar online

A más de 3.700 kilómetros del continente, en Rapa Nui, Gabriela González dividirá sus días entre la sala de clases y el computador. Durante la jornada trabaja como profesora de Lenguaje y Comunicación, pero al terminar sus clases comenzara una nueva etapa: estudiar la carrera de Analista Programador Computacional.

Gracias a la modalidad online del Campus Virtual de Duoc UC, podrá avanzar en una nueva carrera sin abandonar su trabajo ni dejar la isla. Su caso refleja una tendencia cada vez más común: profesionales que buscan seguir formándose o abrir nuevas oportunidades laborales mientras mantienen sus actividades profesionales.

“La modalidad online asincrónica me va a permitir avanzar desde mi propia ‘trinchera’. En mi caso, viviendo en Rapa Nui y trabajando como profesora, es la única forma de sacar una nueva carrera”, explica. De hecho, este formato de aprendizaje permite acceder a los contenidos en cualquier momento del día, sin horarios rígidos de clases, lo que facilita compatibilizar estudios con trabajo u otras responsabilidades personales.

El Campus Virtual de Duoc UC está diseñado para que los estudiantes puedan avanzar en su formación sin interrumpir sus actividades laborales y obtener el mismo título que una carrera presencial.

El año académico, en este caso, se organiza en cinco bimestres de nueve semanas cada uno, con una carga de asignaturas pensada para compatibilizar estudio y las necesidades personales de cada estudiante (no son más de dos o tres asignaturas por bimestre). Además, dada la modalidad, se avanza más rápido y se egresa antes que una carrera presencial.

La joven profesora de Rapa Nui que estudia online

Uno de los elementos centrales de esta modalidad es que las clases se desarrollan principalmente de forma asincrónica, lo que permite acceder a los contenidos en cualquier momento del día. De esta forma, los estudiantes pueden organizar sus horarios según sus propias rutinas, sin depender de una conexión en tiempo real.

A diferencia de lo que muchas veces se piensa sobre la educación online, el modelo contempla un sistema de acompañamiento permanente. Los estudiantes cuentan con tutores académicos, espacios de interacción con docentes y retroalimentación constante en sus actividades. Este apoyo busca facilitar la adaptación a la modalidad y acompañar a los estudiantes a lo largo de su ruta formativa.

Para Rodrigo Álvarez, director de Desarrollo Online de Duoc UC, este tipo de programas responde a una necesidad creciente de flexibilidad en la educación superior. “Hoy, muchas personas necesitan compatibilizar trabajo, familia y estudios. La modalidad online permite avanzar en una carrera manteniendo altos estándares académicos, pero con la flexibilidad necesaria para organizar el tiempo y continuar desarrollándose profesionalmente”, señala.

En un contexto laboral en donde la actualización de conocimientos se vuelve permanente, la educación online se posiciona como una alternativa cada vez más relevante para quienes buscan seguir formándose sin dejar de trabajar. La flexibilidad, el acceso desde cualquier lugar y el acompañamiento académico se han convertido en factores clave para ampliar las oportunidades de formación a lo largo del país.