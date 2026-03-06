SUSCRÍBETE
    Estas son las tres excepciones para que tu hijo pueda usar su celular en el colegio

    Este año entró en vigor la Ley 21.801, que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles -celulares, tablets y relojes inteligentes- durante la jornada escolar. El tema ha generado alto interés y múltiples dudas en las comunidades educativas, especialmente en apoderados y familias.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    Existen excepciones para que los alumnos puedan usar el celular en el aula.

    La nueva normativa que regula y prohíbe el uso de dispositivos móviles personales tiene como propósito central resguardar y fortalecer los aprendizajes y el bienestar de las y los estudiantes. Parte del reconocimiento de que los dispositivos digitales, si bien pueden ser herramientas valiosas en contextos pedagógicos intencionados, también pueden transformarse en distractores que afectan la atención, la concentración y la calidad de las interacciones en el aula.

    La prohibición se refiere al uso, no al porte del dispositivo, y se permite ocuparlo antes y después de la jornada para comunicación familiar.

    La ley también establece responsabilidades para las familias: supervisar el uso de dispositivos fuera del horario escolar, asumir las consecuencias derivadas de un uso indebido y acompañar la formación de hábitos digitales saludables.

    En este escenario, cobra especial relevancia la formación en ciudadanía digital como una tarea compartida entre escuela y hogar. Más allá de la prohibición en aula, el desafío es avanzar hacia un uso ético, responsable y seguro de la tecnología por parte de niñas, niños y adolescentes.

    “Más allá de la prohibición en aula, el desafío es avanzar hacia un uso ético, responsable y seguro de la tecnología por parte de niñas, niños y adolescentes”, señaló Jocelyn Catalán, coordinadora general de Educarchile.

    Ed

    Jocelyn Catalán, coordinadora general de Educarchile.

    La experta -además- recomienda a las familias “aprovechar la oportunidad para educar en pensamiento crítico. Por ejemplo, conversar sobre cómo funcionan las notificaciones, los algoritmos o las dinámicas de recompensa en redes y juegos”.

    Cuáles son las tres excepciones para que tu hijo use el celular en el colegio

    Pero, ¿la nueva normativa considera excepciones para que los niños y adolescentes puedan hacer uso de sus dispositivos móviles en la jornada escolar?

    La normativa contempla excepciones con fines pedagógicos definidos por el o la docente, pero también excepciones en situaciones, tales como:

    1. Cuando el niño o adolescente tiene necesidades educativas especiales y requiere su dispositivo para comunicarse, por ejemplo.
    2. Cuando el menor tiene condiciones de salud que requieren monitoreo constante.
    3. Cuando hay solicitudes fundadas y temporales por razones de seguridad personal o familiar.

    Estas tres últimas excepciones deben ser solicitadas por la familia a la dirección de cada establecimiento educacional y ser acreditadas con certificados correspondientes. Los colegios, a su vez, deben tener reglamentos internos que se refieran a estas excepciones en el uso de dispositivos de sus alumnos.

    Recomendaciones para las familias

    La coordinadora general de Educarchile, Jocelyn Catalán, además, sostiene que los adultos son los modelos que siguen los menores de edad, para lo cual entrega los siguientes consejos a las familias:

    -Modelar el uso responsable por parte de las personas adultas. Los adultos deben mostrar concentración y presencia ante los menores.

    -Conversar sobre el propósito de la medida: más que centrar la conversación en la prohibición del uso de dispositivos en el colegio, es importante explicar que el foco está en proteger el aprendizaje, la atención y la convivencia. Comprender el “para qué” favorece la adhesión y no solo el cumplimiento.

    -Establecer acuerdos claros en casa: definir horarios y espacios de uso de dispositivos (por ejemplo, sin pantallas durante tareas, comidas o antes de dormir) ayuda a desarrollar hábitos de autorregulación.

