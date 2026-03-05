“Saben que lo que hago no es un juego”: el estudiante de ingeniería que desafió al sistema

David Alarcón, primero a la izquierda, celebrando la medalla de bronce por equipos lograda en panamericanos de Río de Janeiro en 2025.

En mi familia somos 21 primos y creo que todos alguna vez hemos practicado el esgrima. Mi tía Rudy Alarcón fue seleccionada nacional, también sus hermanas, y ella siempre nos ha apoyado. Ahora somos varios los primos que seguimos compitiendo y representando a Chile.

Desde los siete años que soy esgrimista y he salido campeón nacional en todas las categorías. Pero mi mayor logro es haber conseguido el bronce en equipos a nivel panamericano junto a dos de mis primos a fines de junio en Río de Janeiro. Y en septiembre, en Medellín, también sacamos oro sudamericano.

Parte del equipo chileno tras lograr el bronce en Río de Janeiro. TRIFILETTI Andrea

David Alarcón, el estudiante de ingeniería que desafió al sistema

Desde el colegio me acostumbré a ser un estudiante deportista. Siempre supe lo que es tener disciplina, responsabilidad y saber estudiar en poco tiempo, porque después hay que entrenar o viajar. Fue como un spoiler de lo que sería la universidad.

Decidí entrar a una carrera porque sabía que el deporte chileno no tiene un plan de jubilación para sus atletas. Y cuando se retiran, muchos se quedan con las manos vacías. Cuando di la prueba, me alcanzó el puntaje para estudiar la carrera que siempre quise: Ingeniería Comercial. Estuve entre la Adolfo Ibáñez, la Católica y la Chile, que para mí siempre fue la mejor. Y justo se dio que la Facultad de Economía y Negocios (FEN) era la que más apoyo daba a los deportistas y que era compatible con el esgrima.

David Alarcón

Tienen beneficios de ingreso y becas para deportistas, aunque no necesité usar ninguno por mi buen puntaje y porque accedí a la gratuidad. Me permiten justificar las ausencias por entrenamientos o competencias. Por ejemplo, hace poco estuve en Europa compitiendo y entrenando por todo un mes, y en la FEN me ayudaron a reprogramar las evaluaciones. La exigencia es la misma que para el resto, no me regalan las notas, pero te entienden. Saben que lo que hago no es un juego: es mi carrera deportiva, donde tengo grandes logros y objetivos.

Me gusta estudiar, no lo encuentro una lata. Hasta ahora no me he echado ningún ramo, he logrado ser ayudante y participado del centro de alumnos. Pero mi gran sueño es ir a unos Juegos Olímpicos. Es algo que muy pocos esgrimistas logran en el mundo, y espero poder conseguirlo.