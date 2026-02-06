“Hija, no te veo feliz”: la joven que se atrevió a tomar la decisión de cambiarse de carrera

Constanza Jiménez (22 años) se dio cuenta que no estaba estudiando lo que en verdad le interesaba cuando un día su madre la vio sollozando sentada en el sillón de su casa en Graneros, mientras realizaba una tarea para un ramo de la carrera de Sociología de la Universidad de Chile.

“Hija, no te veo feliz. Levantarte todos los días para ir a la universidad es un suplicio para ti”, recuerda que le dijo en esa ocasión. Efectivamente, durante su primer año de estudio se fue incubando en ella un malestar que crecía cada día: más allá del salto de la enseñanza media a la educación superior, no sentía la pasión por la sociología que sus compañeros sí tenían y expresaban.

“Estaba en el limbo y mi familia lo notó; sentía incertidumbre, ansiedad y tristeza. Estaba desmotivada. Comencé a pensar en dejar la universidad, me equivoqué de carrera, pero la mejor opción era cambiarme y volver a empezar”, rememora. Tras un proceso de reflexión, se dio cuenta que lo suyo era el periodismo. Entonces, postuló a su nueva carrera en la misma sede, usando el mismo puntaje con el que había quedado en Sociología. De eso ya han pasado cuatro años.

La joven que se atrevió a cambiarse de carrera

Sobre sus inicios en su primera carrera, recuerda que “cuando entré a estudiar me sentía muy realizada. Me decía: Cumpliste una misión muy difícil, ya estás sentada aquí, ahora hay que darle para adelante nomás”. Pero hoy piensa otra cosa: “Los 17 o 18 años es una edad demasiado temprana para elegir una carrera. Si se puede, yo recomiendo un año sabático para pensar, explorar, ver con calma qué es lo que a uno le gusta”.

Tomar la decisión de cambiarse de carrera no es algo fácil; al contrario, impacta fuertemente en el corazón de las familias y en el bienestar emocional de la persona que se atreve a dar ese paso. “La universidad es demasiado complicada como para terminarla solo por compromiso. No hay que guardarse las cosas que a uno le pasan por miedo a ser juzgado. Conversar con tus seres queridos te puede dar el empujoncito que se necesita para cambiar el rumbo en la vida”, reflexiona.

Comenzando este 2026, su cuarto año de carrera, Constanza se ha entusiasmado por el periodismo cultural -aunque no se cierra a ningún área- y tiene en mente explorar el formato podcast o empezar a escribir de manera independiente como freelance.